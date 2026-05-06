CHAMPIONS LEAGUE
Que siga el espectáculo en Múnich
El Allianz Arena será testigo del segundo acto entre Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain tras la oda al fútbol vivida en el Parque de los Príncipes (21:00h)
Sepan que fueron muy afortunados de presenciar la oda al fútbol que se vivió en la ciudad del amor. Quién sabe si algo así volverá a repetirse. Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich firmaron un partido de época en el Parque de los Príncipes. Nunca antes se habían cantado nueve goles en unas semifinales de Champions League. Con ese dato, está todo dicho
Histórico, insólito, espectacular… elijan la palabra que quieran para describir noventa minutos irrepetibles. Fue un intercambio constante, un golpe por golpe sin respiro. Como si se tratara de un partido de la NBA, parisinos y bávaros dejaron de lado cualquier cautela defensiva y concentraron todos sus esfuerzos en atacar.
Oda al fútbol
Habrá quien echara en falta mayor estructura. No hubo ni ataque posicional ni defensa organizada. Sus modelos, casi calcados, provocaron un caos fascinante: presión alta —por momentos temeraria—, marcajes individuales en todas las líneas, saltos continuos… y transiciones vertiginosas. Si parpadeabas, te lo perdías.
Dijo Luis Enrique que fue "el mejor partido que he vivido como entrenador". El asturiano, concebido como toda una institución en París, se convirtió en el entrenador que alcanzó las 50 victorias en la Champions en el menor número de partidos (77). Superó a Pep Guardiola, que necesitó 80 encuentros para lograrlo.
Nadal y la competitividad parisina
Su PSG no especulará y deberá ser "más competitivo que nunca en Múnich". Y citó al "gran Rafa Nadal" para explicar el nivel de exigencia dentro del vestuario: "En un momento determinado de su carrera, sus enfrentamientos con Federer y Djokovic se convirtieron en una motivación para él".
Regresa al Allianz, escenario en el que ganó la primera 'Orejona' de los 'rouge et bleu' y en el que, pese a perder, clasificó para la final de Berlín con el Barcelona en 2015. No podrá contar, eso sí, ni con Achraf Hakimi ni con Lucas Chevalier. Zaïre-Emery, quien ya rendió de maravilla en el lateral durante la anterior lesión del marroquí, se vislumbra como la alternativa de Lucho.
Las dudas de Kompany
Vincent Kompany, que no pudo sentarse en el banquillo en la ida por acumulación de tarjetas, confirmó la baja de Gnabry y aseguró que "tenemos lista y orden de lanzadores" en caso de que la eliminatoria deba resolverse en una tanda de penaltis. La gran incógnita del once bávaro está en los laterales.
En París iniciaron Stanisic y Davies, pero el canadiense fue reemplazado al descanso por un Laimer que rindió a gran nivel. El técnico belga no disipó las dudas y se limitó a remarcar que tienen perfiles distintos: "Konrad aporta intensidad, recorrido y agresividad. Stani es limpio con el balón, también es rápido; siempre toma decisiones correctas en defensa. Phonzy es extremadamente veloz, tiene cualidades en el uno contra uno y es zurdo, lo que lo diferencia de los otros dos". ¿Están preparados para el segundo acto?
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