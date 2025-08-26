Los siete equipos que quedan para entrar en el bombo de la Champions

La Liga de Campeones se acerca. La nueva edición de la Champions League 2025/26 arranca este próximo 16 de septiembre, con aún siete puestos por decidir. Se trata de los equipos que actualmente disputan los playoffs de acceso a la fase liga.

Esta semana se juegan los partidos de vuelta y se podrán definir todos los equipos de la próxima Champions que estarán en el sorteo de este jueves 28 de agosto en Mónaco.

Partidos del martes 26 de agosto:

Kairat Almaty - Celtic

El Celtic tiene un viaje complicado a Kazajistán. Tras el empate sin goles en Glasgow (0-0), la eliminatoria está completamente abierta y el cansancio por el viaje y las bajas, como la de Alistair Johnston, pueden complicar el partido. El histórico irlandés debe abrir el marcador en casa del Kairat para tener esperanzas de pasar, ante un equipo que quiere hacer historia y clasificarse por primera vez para la fase de grupos (o fase liga).

Pafos - Crvena Zvezda

El Pafos, a un paso de lograr algo histórico. En su primer playoff de Champions, ganó en Serbia (2-1) y tiene una gran oportunidad para culminar su gran gesta.

Sturm Graz - Bodø/Glimt

Eliminatoria casi sentenciada entre los dos equipos del norte europeo. El Bodø/Glimt domina la eliminatoria con una contundente ventaja (0-5), aunque los jugadores del equipo noruego no quieren confiarse y ya han declarado en varias entrevistas que irán a por todas en Austria.

Partidos del miércoles 27 de agosto:

Qarabağ - Ferencváros

Otra de las eliminatorias que parece sentenciada para el Qarabağ, que tiene la ventaja del 3-1 tras remontar en el partido de ida. El Ferencváros necesitará algo grande para darle la vuelta a la eliminatoria.

Brujas - Rangers

El Brujas (Club Brugge) venció con contundencia por 3-1 en Ibrox, gracias a tres goles en los primeros 20 minutos. El Rangers, que encadena una racha irregular, tiene la tranquilidad de asegurarse, al menos, la Europa League si no consigue la remontada. Los belgas llegan en plena racha, encadenando cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, con solidez tanto en defensa como en ataque, y se antoja difícil que dejen escapar la ventaja.

Copenhagen - Basel

Igualdad absoluta entre dos equipos que tienen experiencia en la máxima competición internacional de clubes. El empate a 1-1 en la ida deja abierta la eliminatoria y un solo gol de cualquiera de los equipos puede ser clave en Dinamarca.

Benfica - Fenerbahçe

El partido de la jornada entre Benfica y Fenerbahçe se reserva para el último de la jornada. Con el 0-0 de la ida en Turquía, el equipo de Mourinho buscará la fase de grupos ante uno de los equipos más peligrosos de Portugal. El Benfica, por su parte, quiere responder a las expectativas de su entidad y de sus aficionados y se va a encontrar con un partido muy abierto y lleno de incertidumbre.