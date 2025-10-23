El sentido homenaje del Eintracht a Diogo Jota por la visita del Liverpool

El Eintracht de Frankfurt sufrió una dura derrota ante el Liverpool (1-5) en la tercera jornada de la Champions League, pese a haberse adelantado en el marcador con un tanto de Rasmus Kristensen. Los de Arne Slot reaccionaron con contundencia y acabaron imponiéndose con autoridad en el Deutsche Bank Park.

Pero más allá del resultado, el momento más recordado del encuentro llegó antes del pitido inicial, en un gesto cargado de emoción y respeto hacia Diogo Jota.

Durante la presentación de las alineaciones en los videomarcadores del estadio, la plantilla del Liverpool apareció con un nombre más de lo habitual.

En el apartado de suplentes, y resaltado en un color distinto, figuraba el dorsal 20: Diogo Jota. El futbolista portugués, fallecido el pasado verano, sigue muy presente en la memoria del club y de sus compañeros, que lo consideran parte del equipo a pesar de su ausencia.

MOMENTO CONMOVEDOR

El Eintracht quiso rendirle homenaje de forma discreta pero significativa, permitiendo que su nombre apareciera en la pantalla junto al resto de jugadores del conjunto inglés.

El detalle no pasó desapercibido para los aficionados. Tanto los seguidores locales como los hinchas del Liverpool que viajaron a Frankfurt respondieron con una ovación cerrada al ver el nombre del luso proyectado, generando uno de los momentos más emotivos de la jornada europea.

El aplauso se extendió durante varios segundos, y las cámaras captaron gestos de emoción entre los jugadores del Liverpool, visiblemente conmovidos por el tributo. Aunque el fútbol se impuso después con un marcador abultado, la imagen del número 20 en la lista de suplentes fue el recuerdo más potente de la noche: una muestra de respeto que trascendió la rivalidad y reafirmó el vínculo que Diogo Jota dejó tanto en su club como en el mundo del fútbol.