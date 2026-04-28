Semifinales Champions League 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Champions League se prepara para dar paso a una de sus rondas más esperadas. A partir de este martes 28 de abril, la máxima competición continental da paso a sus semifinales, en la que los cuatro equipos todavía en pie se dan cita en busca de los dos billetes en juego hacia la final del Puskas Arena.

Los encargados de abrir el telón de la penúltima ronda de la Champions League serán PSG y Bayern de Múnich, que se enfrentarán en la que para muchos es la final anticipada. Los de Luis Enrique, vigentes campeones del torneo y que hasta ahora han pasado el rodillo en las eliminatorias, tendrán su prueba de fuego ante un conjunto temible que viene de apear al Real Madrid en cuartos de final.

El miércoles llegará el turno del único representante del fútbol español todavía en pie, el Atlético de Madrid. Después de eliminar al Barça, los de Simeone tendrán que lidiar con el Arsenal, un rival venido a menos que afronta esta crucial eliminatoria en un momento crítico después de perder el liderato de la Premier League.

Antoine Griezmann celebra el pase del Atlético de Madrid a semifinales de Champions / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa

¿Qué partidos se juegan hoy en la Champions League?

Martes 28 de abril PSG vs Bayern Múnich: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115) Miércoles 29 de abril Atlético de Madrid vs Arsenal: 21:00 horas (CET) en M+ Liga de Campeones (M60 O115)

¿Dónde ver todos los partidos de la Champions League por TV y online?

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos de los cuartos de final y del resto de rondas eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

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