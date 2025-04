El secreto del éxito de David Raya

El Arsenal lleva 79 partidos sin recibir más de dos goles en un partido oficial. El equipo de Mikel Arteta llegaba al Santiago Bernabéu convencido de pasar la eliminatoria y 'amargar' la remontada del Madrid. Primero de todo, por pura estadística. Después, por la confianza en su defensa y, sobre todo, en su portero, David Raya.

El español, internacional absoluto con La Roja de Luis de la Fuente, se ha afianzado como uno de los mejores porteros del mundo y lo demuestra partido a partido con un equipo 'gunner' que lleva ya dos temporadas enamorando al mundo bajo la batuta de Mikel Arteta.

Y es que detrás de todo, hay varios puntos claves que han hecho que Raya, procedente de un equipo de Championship, se haya afianzado en la portería del Emirates relegando en su día a un cancerbero muy querido en Londres (además de ser inglés), Aaron Ramsdale.

Según relata uno de sus descubridores en la UE Cornellà, Andrés Manzano, la capacidad de trabajo y sacrificio de David Raya no tiene igual. "Es de esos jugadores que siempre quería estar entrenando. Ama tanto la profesión que no se cansa nunca de entrenar", dice Manzano, que destaca su constancia y disciplina, así como su amor por la familia.

Precisamente es esa mentalidad ganadora y de superación constante la que hace que todo el mundo que trabaja con él lo tenga tan valorado. Gracias a un acuerdo del equipo catalán con el Blackburn inglés, Raya fue uno de los elegidos, a sus 16 años, para una experiencia internacional entrenando en el extranjero. En Inglaterra gustó su planta y su dominio de las manos, pero no tenían claro su fichaje por su altura y embergadura. A los pocos entrenamientos, la directiva del Blackburn no tuvo dudas en ofrecerle un contrato profesional ya que vieron su margen de mejora, su disciplina y su mentalidad trabajadora. No se equivocaron, y fue así como David hizo las maletas saliendo de Cornellà, donde había estado desde los nueve años procedente del equipo de su pueblo natal, el Corbera, después que le viera el coordinador de benjamines de la entidad 'verde', Fernando Lechuga.

"Se lo merece porque su capacidad de trabajo es muy alta. Esa actitud y una mentalidad muy fuerte le ha ayudado a estar donde está", añade Manzano, que destaca la figura del entrenador César López en su progresión desde el fútbol base catalán. "Ahora es uno de los mejores porteros del mundo".

En el Arsenal, Raya ha encontrado su principal, valedor, y la persona que creyó en él desde el primer momento, Iñaki Caña. El actual entrenador de porteros del Arsenal le conoció en el Brentford inglés, y no dudó en fichale para que fuera el relevo en la portería 'red'.

Con su capacidad de mejora y personalidad, Caña y Raya han trabajado en sus puntos débiles para convertirlos en los fuertes. En Inglaterra, de hecho, ha desarrollado una enorme capacidad para jugar con los pies, y se ha convertido uno más de la defensa a la hora de construir el juego del equipo. Raya, que no destacaba en esa faceta, ha trabajado durante tiempo su técnica de golpeo para despuntar ahora entre los mejores del panorama internacional.

David Raya realiza una parada ante el Real Madrid en el Bernabéu / Manu Fernandez / AP

Desde Cornellà tienen aún muy buen recuerdo de David, y recuerdan que viéndole entrenar no había dudas que llegaría lejos. Ahora, esperan que el club pueda celebrar 'estar' en la final de Múnich, ya sea en un lado u otro del cuadro, debido a que Gerard Martín, también con pasado 'verde', está también en esta lucha defendiendo la camiseta del FC Barcelona. Lo que está claro es que Raya ya es uno de los máximos exponentes de una cantera prolífica de la que han salido otros nombres como Jordi Alba, Keita Balde o Javi Puado.