Así es Saule Rabayeva: La madre del portero del Kairat Almaty que enloquece las redes

La semana pasada el Real Madrid se pegó un viaje de más de 8.000 kilómetros para enfrentarse al Kairat Almaty en Kazajistán y vencerle por un contundente 0 a 5. Fue la segunda victoria del conjunto de Xabi Alonso en la máxima competición europea, tras vencer por 2 a 1 al Marsella en la primera jornada.

Más allá de la lejanía del campo del conjunto euroasiático, el encuentro sirvió para que una protagonista secundaria consiguiera acaparar más focos de los que preveía en las redes sociales.

Se trata de la madre del joven portero que ocupó la meta kazaja, Sherhan Kalmurza, una mujer que aumentó en un número considerable de seguidores en Instagram tras conocerse su parentesco con el futbolista.

Los ajenos a la actualidad del Kairat Almaty (seguramente, la gran mayoría del público europeo), se sorprendieron del aspecto juvenil de Saule Rabayeva, que aunque no se conoce su edad, aparenta tener entre unos 20 y 30 años, como se percatan algunos usuarios de las redes sociales: "Parece muy joven, como si estuviera en sus 20, y su hijo tiene 18", apuntan sorprendidos.

Tanto es así que algunos incluso la confundieron con su hermana, pero nada más lejos de la realidad: "De ninguna manera es su madre", indicaba otro.

De hecho, no dudó en felicitar a su hijo después del partido contra el conjunto español, que acumula ya 11 paradas entre las dos jornadas disputadas hasta el momento, el tercero más atajador de la competición.

"Eres el mejor, hijo mío! Eres mi orgullo. Hiciste todo lo que pudiste. Para mí, eres el más fuerte. Te esperan grandes metas. No te rindas. Estoy contigo y siempre creo en ti", escribía.

En algunas de sus publicaciones algunos usuarios reclaman que "si realmente es su madre, necesitan su rutina de 'skincare' inmediatamente" para aparentar la misma juventud.