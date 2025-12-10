San Mamés reta al campeón

San Mamés volverá a vestirse este miércoles de gala para recibir al campeón de Europa. El Athletic Club, renacido en LaLiga —tras vencer este fin de semana al Atlético de Madrid (1-0)—, pero contra las cuerdas en Champions League, se mide a un PSG poderoso en ataque pero remendado atrás, en un duelo que arranca a las 21.00 y que puede marcar el futuro continental de los de Ernesto Valverde. Con los bilbaínos hundidos en la zona de eliminación y los franceses instalados en la parte alta, la noche se presenta como una auténtica final adelantada.

San Mamés, última bala europea

El choque de este miércoles llega en la sexta jornada de la liguilla de la Champions, la última antes de que se cierre la clasificación para el 'top 24' que da acceso a las eliminatorias previas a octavos. El Athletic ocupa el puesto 27 de los 36 participantes, con cuatro puntos de quince posibles, y está obligado a ganar y a esperar otros resultados para no despedirse de Europa en diciembre.

Enfrente tendrá a un PSG que defiende la corona conquistada la temporada pasada y que ha hecho de esta fase un ejercicio de autoridad. El equipo de Luis Enrique marcha segundo en la tabla global, con doce puntos, y pelea por asegurar una plaza entre los ocho primeros que le daría billete directo a octavos.

El contexto no intimida a Ernesto Valverde, que ha resumido el desafío con un mensaje claro para su vestuario y su afición: "Es un partido decisivo para nosotros, son un gran equipo, pero el Athletic es fuerte en San Mamés".

Un Athletic en buena dinámica… y en emergencia en el centro de la zaga

El equipo rojiblanco llega herido en Europa, pero muy vivo en LaLiga. En sus últimos cinco encuentros oficiales, los 'leones' presentan un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, con triunfos a domicilio ante el Levante (0-2) y, sobre todo, la reciente victoria de prestigio frente al Atlético de Madrid en San Mamés (1-0), que ha reenganchado al grupo a la pelea por los puestos europeos en el campeonato doméstico.

La cara amarga está en la enfermería y en la sala de sanciones. Aymeric Laporte se lesionó en los isquiotibiales de la pierna izquierda ante el Atlético y el club ha confirmado que se pierde el duelo frente de este miércoles. A su ausencia se suma la de Aitor Paredes, sancionado por acumulación de amarillas en la Champions; la larga suspensión por dopaje de Yeray Álvarez y la lesión de rodilla de Unai Egiluz. Solo Dani Vivian queda como central específico del primer equipo.

Esta situación ha obligado a Valverde a tirar de recursos. El técnico ha vuelto a reclutar al central del filial Jon de Luis, inscrito en la lista A para la Champions, mientras gana peso la opción de ver a Yuri Berchiche como acompañante de Vivian en el eje, una posibilidad que en el propio club consideran la más lógica por experiencia y jerarquía del lateral zurdo.

Además del agujero en el centro de la defensa, el Athletic afronta el choque sin varios efectivos importantes. Maroan Sannadi, Robert Navarro, y Beñat Prados también figuran entre los ausentes, lo que reduce el margen de maniobra de Valverde. Iñaki Williams, por su parte, ha ido recuperando sensaciones de su lesión en el aductor derecho y podría entrar estar en el banquillo, aunque el exentrenador del Barça señala que "vamos un poco justos con eso". No obstante, su hermano Nico, gran agitador del ataque rojiblanco, sí estará disponible y llega como principal amenaza ofensiva tras una gran actuación frente al Atlético.

El 'Txinguri' ha afirmado en rueda de prensa que "será una alegría ver a Luis Enrique, pero esperamos poder ganarle", aunque reconoce la superioridad técnica del PSG "defensivamente fuerte, con gran salida de balón y energía".

El campeón llega lanzado… y con sus propios problemas

En lo deportivo, el vigento campeón de Champions aterriza en "El Botxo" con la confianza que ofrecen los marcadores. En sus cinco últimos partidos oficiales los parisinos suman cuatro victorias y una sola derrota. El conjunto de Luis Enrique goleó al Rennes (5-0), se impuso con claridad a Le Havre (3-0), remontó ante el Lyon a domicilio (2-3) y firmó un vertiginoso 5-3 ante el Tottenham en competición continental, con la única mancha de la derrota por la mínima en Mónaco (1-0). Un balance que habla de un equipo desatado en ataque, con 16 goles a favor en ese tramo. No obstante, estos buenos resultados no le están sirviendo a 'Les Parisiens' para liderar la tabla de la Ligue 1 y de la Champions League, donde ocupan ambas competiciones ocupan la segunda posición.

Además, Luis Enrique llega a la Catedral con un rompecabezas defensivo. Lucas Hernández está sancionado por su expulsión ante los Spurs; Achraf Hakimi sigue de baja y Nuno Mendes continúa entre algodones. La portería también genera dudas, con Lucas Chevalier todavía con problemas en el tobillo, por lo que todo apunta a que Matvey Safonov repetirá en el once.

El golpe más llamativo se ha confirmado en la víspera. Ousmane Dembélé, flamante Balón de Oro 2025 y pieza clave en el frente ofensivo, se ha quedado fuera de la convocatoria por un cuadro febril que le impide viajar. El francés, que venía recuperando sensaciones con minutos los últimos tres partidos y había dado una asistencia a Gonçalo Ramos frente al Stade Rennes, corta así en seco su progresión y deja al campeón sin su principal desequilibrio exterior.

La Catedral, el factor que no sale en las tablas

Más allá de los números, el Athletic confía en el impulso de San Mamés. Valverde ha venido subrayando la "conexión especial" con la grada esta temporada y el peso que tiene el ambiente de La Catedral en el rendimiento del equipo. Las estadísticas señalan que el conjunto rojiblanco ha ganado todos los partidos de este curso en los que se ha adelantado en el marcador, una muestra de la solidez que muestra en casa cuando logra imponer su plan.

El choque estará dirigido por el árbitro alemán Daniel Siebert, viejo conocido del Athletic por una semifinal europea ante el Manchester United en la que los 'Leones' salieron mal parados, y con un historial favorable al PSG, que ha ganado los tres partidos que el trencilla germano le ha arbitrado hasta ahora.

Con este escenario, la noche se presenta como un examen mayúsculo para los de 'Txingurri'. El campeón de Europa visita un estadio que respira fútbol europeo y que se agarra a su equipo como última bala para seguir soñando con los cruces de primavera. Entre la urgencia rojiblanca y la potencia parisina, San Mamés se prepara para otra gran cita continental.