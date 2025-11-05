Saltaron chispas: ¡Lookman y Juric casi llegan a las manos!

Saltaron chispas en el Vélodrome. La Atalanta venció por la mínima al Olympique de Marsella con un tanto de Lazar Samardžić prácticamente sobre la bocina y se metió en los puestos de playoff de una Champions League que nunca dejará de sorprendernos. Y es que, pese al triunfo, la tensión fue palpable en una Dea en la que Ademola Lookman e Ivan Juric protagonizaron un intenso encuentro durante la sustitución del nigeriano.

Yunus Musah saltó al césped en el minuto 75 para relevar a un Lookman que no se tomó nada bien la decisión de su técnico con el marcador aún 0-0. Se dirigió al banquillo visiblemente molesto y Juric llamó su atención, acercándose incluso a agarrarle del brazo.

La tensión aumentó hasta el punto de producirse un pequeño rifirrafe entre ambos, lo que obligó la intervención de varios miembros del banquillo, entre ellos De Roon o Luca Percassi, director general, para separar a jugador y a entrenador, que estuvieron cerca de llegar a las manos. Tras el encuentro, Juric volvió a conversar con Lookman antes de que el futbolista regresara al vestuario mientras el resto del equipo festejaba la victoria sobre el césped del Vélodrome.