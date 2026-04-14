Salah se lo juega todo

¿Qué estará pasando por la cabeza de Mohamed Salah? El 'Faraón' comunicó a finales de marzo lo que ningún seguidor 'red' quería afrontar: su marcha del Liverpool a final de temporada. A sus 33 años y pese a tener contrato hasta el verano de 2027, el internacional egipcio decidió poner punto y final a su aventura en Anfield al final de curso. No será fácil. En su mochila, además de títulos históricos como dos Premier League o una Champions League, hay más de 250 goles y casi 9 temporadas. Una triste noticia a la que se sumó el adiós de Andrew Robertson, otra leyenda del club, que pone

Pese a que el curso pasado fue espectacular, Mo Salah y Andy Robertson no han podido disfrutar tanto como hubieran deseado esta campaña. El verano fue alucinante en Anfield, firmando a grandes futbolistas y reforzando la plantilla para un Slot que debía volver a sacar el máximo jugo de sus hombres, pero las cosas no han sido fáciles y se despidieron demasiado pronto de títulos importantes.

Mohamed Salah agradece a la afición del Liverpool tras finalizado un partido ante el Brighton en la Premier League / EFE

Eso significa que su última ilusión como jugadores del Liverpool es esta Champions League y, si el Paris Saint-Germain termina la faena en Anfield, seguramente habrán disputado su último partido en la competición reina. A Salah, a sus 33 años, le espera un gran último contrato en Oriente Medio, donde llevan tiempo intentando seducirle con muchísimos billetes. 'Robbo', con 32, habrá que ver qué camino toma.

El equipo de Luis Enrique fue una apisonadora en la ida. El 2-0 escondió la sensación de dominio total de los parisinos y el Liverpool puede soñar con la remontada este martes en Anfield (21:00 horas) gracias a un Giorgi Mamardashvili estelar, que, aunque sacó muchísimas, no pudo frenar a Désiré Doué en el primer tiempo ni a Khvicha Kvaratskhelia en el segundo.

Mamardashvili, portero del Liverpool / EFE

De hecho, el técnico asturiano podría recuperar para el choque a un Bradley Barcola, que acumula tres partidos sin participar por problemas en el tobillo, sumando pólvora a un ataque que apunta a ser el mismo que el de la ida: el temible tridente conformado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. Eso sí, no dispondrá de Fabián Ruiz ni Quentin Ndjantou.

El 'factor Ngumoha'

Por parte del Liverpool, Slot acumula las bajas de Alisson Becker, Conor Bradley, Stefan Bajčetić, Wataru Endo y Geovani Leoni, y podría encomendarse a su joven perla, Rio Ngumoha, para intentar sumar desborde, creatividad y desparpajo al ataque.

El joven extremo de 17 años es la gran sensación del momento en Anfield tras su gol ante el Fulham en Premier League, haciendo buena la titularidad que le dio Slot. Con el tanto, ya suma dos 'dianas' en liga en apenas 288 minutos, y algunos medios en Inglaterra sugieren que puede tener minutos de peso ante el PSG.

Rio Ngumoha, la nueva estrella del Liverpool / EFE

Esta campaña ha participado en tres encuentros de Champions League, aunque ninguno como titular. Tuvo 16 minutos contra el Atlético de Madrid, 23 frente al Qarabag y solo uno ante el Galatasaray.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el Liverpool debe darle la vuelta a un 2-0 en contra y que viene inspirado, no hay que descartar que Slot le busque acomodo en el once, por la banda izquierda, y desplace a Florian Wirtz a zonas interiores y a Dominik Szoboszlai a la base de la jugada para sumar verticalidad sobre el césped.