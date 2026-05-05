Saka, el 'eterno infravalorado' que brilla con Arteta

El Arsenal vuelve a creer en títulos, y lo hace de la mano de Bukayo Saka. El extremo inglés, que regresó hace pocas semanas tras su lesión en el tendón de Aquiles, está volviendo a su mejor nivel. Ya lo demostró en la Premier League, en la victoria ante el Fulham, y también en la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

El 'eterno infravalorado', como lo describen a menudo en la prensa inglesa, marcó el gol del Arsenal en el Emirates Stadium ante los colchoneros. Por segunda vez titular desde el mes de marzo y con el brazalete de capitán en el brazo, el internacional inglés recordó a su gente por qué el Arsenal había perdido filo sin su futbolista más determinante. Con él en el campo, Arteta tiene gol, desequilibrio constante y un jugador que tiene una influencia total en el juego ofensivo.

Saka, a sus 24 años y con 150 participaciones directas en gol (80 tantos y 70 asistencias) en más de 300 partidos, ya es uno de los nombres propios de la era moderna del Arsenal. Y es el rostro de este nuevo Arsenal. Canterano, determinante y con una regularidad poco habitual en su generación, el internacional inglés encarna la evolución de un equipo que ha vuelto a competir en la élite europea bajo la dirección de Arteta. Pero este tramo final puede elevarle a otra dimensión y culminar su gran influencia en el club con metal.

Salido de la academia del Arsenal, Hale End, debutó con el primer equipo en 2018, en plena transición del club tras la etapa de Arsène Wenger. En sus primeras temporadas destacó por su polivalencia, llegando a actuar de alteral izquerdo, pero donde ha brillado más y ha marcado las diferencias ha sido en las posiciones de ataque.

"Sin duda marcó la diferencia", dijo Arteta sobre Saka la pasada semana tras vencer al Fulham. "Hizo dos acciones que decidieron el partido, y sabemos de lo que es capaz."

"Ha vuelto en el momento más importante de la temporada, y ahora está fresco, con la mente despejada, con las ganas de jugar al máximo, y creo que necesitaba una actuación así para influir en el equipo", añadió el español. "Eso es lo que necesitamos cuando llegamos a esta fase de la competición".

"No solo es importante que los jugadores estén disponibles, sino que estén en óptimas condiciones para rendir al máximo y marcar la diferencia, y Bukayo sin duda nos ofrece eso", dijo.

Un futbolista diferencial

Hablar de Saka es hacerlo de un futbolista completo. Partiendo habitualmente desde el extremo derecho, su impacto va más allá. Su principal virtud es la toma de decisiones en velocidad. Encara, elige bien y es un gran pasador. Regatea, cambia de ritmo y define. Un estilo de juego total.

Además, es un jugador con una gran inteligencia táctica, lo que le permite adaptarse a difernetes roles sobre el campo, y tiene una gran madurez competitiva. No se esconde en los partidos importantes y siempre toma la repsonsabilidad. Incluso con su selección. En la 2020, fue el foco de los insultos (incluso racistas) de sus propios compatriotas cuando falló el penalti en la final de la Eurocopa ante Italia. Tampoco eso le paró.

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El club londinense no levanta un gran título desde 2020 (la FA Cup). Y ahora, en las semifinales de la Champions y líder en solitario de nuevo en la Premier League, la oportunidad es única. Para competirlos, el Arsenal necesita talento diferencial. Necesita a Saka. De momento, ya ha dado el primer golpe ante el Atlético.