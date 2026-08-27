Sabah FK: el equipo de ocho años de edad que se ha clasificado a Champions gracias a un entrenador que salió en '¿Quién quiere ser millonario?'

El fútbol de Azerbaiyán está de celebración: por segundo año consecutivo, el país caucásico tendrá representación en la UEFA Champions League. La temporada pasada fue el Qarabag quien lo logró, y esta edición, el mejor torneo del fútbol europeo contará con la participación del Sabah FK, un desconocido equipo de tan solo ocho años de edad.

El club fue fundado el 8 de septiembre de 2017 por Yagub Huseynov, presidente de Bridge Group, una empresa con ramificaciones en construcción, hostelería, agricultura, logística y comercio. Debutaron en la segunda categoría del fútbol de Azerbaiyán y, tras solo un año compitiendo, ascendieron a la Premier League, donde se han mantenido desde la temporada 18/19.

En los últimos años, el Sabah ha pasado de ser un equipo de la zona baja a jugar rondas previas de competiciones europeas: en 2023 y 2024 jugó las de Conference y en 2025 las de Europa League tras ganar la Copa de Azerbaiyán, el que fue el primer título de su corta vida.

Este crecimiento alcanzó su punto más alto a nivel nacional la temporada pasada: el club consiguió el doblete, ganando la Copa y su primera Liga. Esto le dio acceso a las rondas previas de la Champions por primera vez.

Pero la inexperiencia no ha sido un impedimento para ellos: tras cuatro eliminatorias superadas, el Sabah será equipo de Champions League. Comenzó superando sin problemas al TNS de la Liga de Gales y al KuPS finlandés y remontó al Aarhus GF danés con un contundente 4 a 0 en Azerbaiyán.

En la última ronda se enfrentaron al Hapoel Beer-Sheva israelí. Después de perder por 2 a 1 en la ida, volvieron a tirar de épica en casa: tras ponerse por dos goles por detrás en la eliminatoria a falta de media hora de partido, consiguieron forzar la prórroga en el último minuto.

En el tiempo extra fueron capaces de marcar dos goles más, dejando un resultado de 5 a 2, 6 a 4 en el global, que les daba el soñado pase a la Champions League.

Su entrenador se formó profesionalmente gracias a '¿Quién quiere ser millonario?'

Gran parte del éxito conseguido por el Sabah es gracias a su entrenador, un lituano de 49 años llamado Valdas Dambrauskas, quien pudo empezar su carrera como técnico gracias al programa de televisión '¿Quién quiere ser millonario?'

Esto no es ninguna broma: Dambrauskas ganó 4.000 litas. Con estos ingresos, decidió viajar a Inglaterra para cursar la carrera de Ciencias del Deporte y Entrenamiento en la London Metropolitan University.

Una vez acabados los estudios, obtuvo experiencia en las academias del Manchester United, el Fulham y el Brentford para dar el salto a su primer banquillo en 2007: el del Kingsbury London Tigers, de novena división inglesa.

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Tras esta experiencia, Dambrauskas volvió a su país, donde entrenó en las categorías inferiores de Lituania, en el Ekranas Panevezys y en el FK Zalgiris. Tras una carrera a la sombra del fútbol de élite, pasando por clubes de Letonia, Croacia, Bulgaria, Grecia, Chipre y Hungría, el técnico lituano quiere demostrar al mundo que hizo bien en invertir el dinero del premio de '¿Quién quiere ser millonario?' en formarse como entrenador.