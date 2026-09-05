Ruud Gullit (64 años), exfutbolista: "Ganar la Champions es el pináculo para la carrera de cualquier jugador de fútbol"

La Champions League vuelve a ponerse en marcha esta semana con una nueva temporada, la 2026/27. La competición, desde hace algunos años, es diferente, con un formato de liga que ha cambiado la forma en la que los aficionados y los espectadores disfrutan del torneo más preciado del fútbol europeo.

Al que sí parece que le encanta el nuevo formato es al exfutbolista neerlandés Ruud Gullit, embajador de UEFA. El exfutbolista de equipos como Feyenoord, PSV Eindhoven, Chelsea o AC Milan, donde ganó la 'Orejona' en dos ocasiones, alabó el nuevo formato durante la IFA 2026 de Berlín en el espacio de Haier, nuevo patrocinador de la Champions League a partir de la próxima temporada.

"El pináculo para cualquier jugador del mundo es ganar la Champions League. El formato, desde que ha cambiado, la ha hecho mucho más interesante y creo que ha sido fantástico. La UEFA ha hecho un gran trabajo al incorporar más equipos", decía el Balón de Oro del año 1987.

"Hemos visto partidos de la Champions League que todo el mundo quiere ver. Evidentemente, no todos, pero sí muchos más encuentros emocionantes. Y algo que me gusta especialmente es que nadie tiene asegurado nada hasta el último día", añadía, poniendo como ejemplo el primer triunfo del PSG en 2025, cuando "estaba prácticamente eliminado de la Champions tras las fase liga. Finalmente, siguió adelante y ganó el torneo. Esa es precisamente la emoción que aporta el nuevo formato de la Champions League."

El neerlandés también quiso reivindicar la superioridad del fútbol europeo frente a otras confederaciones. Aunque reconoció la existencia de "grandes equipos en Asia y Sudamérica", fue claro: "Los mejores clubes están en Europa. Los campeones y los clubes europeos son, en mi opinión, los equipos más fuertes del mundo".

"Creo que la UEFA ha hecho un gran trabajo organizando un torneo que todo el mundo quiere ver", agregó el exfutbolista.

El ambiente en los estadios fue otro de los puntos que destacó. Para Gullit, los recintos modernos, con mayor capacidad, potencian la emoción de las noches europeas y explican por qué "cualquier jugador que compite al máximo nivel quiere ganar este precioso trofeo, la 'Orejona'".

El exdelantero terminó su intervención con una reflexión personal sobre lo que significa ganar (o no) un título de esta magnitud. "Cuando finalmente estás ahí y lo consigues, sientes una especie de alivio. Porque si no lo consigues, si pierdes una final, es muy difícil volver a tener una oportunidad así. Ganar este trofeo significa formar parte de la historia", comentó.

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Esa exigencia es la que, en su opinión, empuja a los futbolistas a dar su mejor versión en los momentos decisivos. "Si no ganas, no te invitan a ningún lado", sentenció entre risas, antes de cerrar con un consejo directo para cualquier jugador que llegue a una final: "Por eso, cuando tienes la oportunidad, tienes que dar lo mejor de ti. Asegúrate de ganarlo".