Rui Borges, el arquitecto de una noche histórica para el Sporting en Europa

La historia europea de Rui Borges comenzó lejos de casa, en un escenario modesto y casi anónimo: un duelo ante el Floriana maltés. Aquel triunfo por 1-0 con el Vitória de Guimarães abrió el primer capítulo de una trayectoria continental que, con el paso de los años, se ha ido cargando de significado. Desde entonces, el técnico portugués ha construido un recorrido europeo marcado por la ambición, la resiliencia y una capacidad notable para competir frente a rivales de mayor presupuesto.

Aquella campaña con el Vitória SC fue perfecta en su arranque. El equipo encadenó seis victorias consecutivas, permaneció invicto y firmó una histórica clasificación para la fase de grupos de la UEFA Europa Conference League. Lo más llamativo fue el rendimiento en la fase regular: cuatro victorias y dos empates en seis encuentros, que situaron al conjunto portugués en un sorprendente segundo lugar, solo cuatro puntos por detrás del poderoso Chelsea FC.

El contraste con sus inicios es notable. Apenas seis años antes, Rui Borges daba sus primeros pasos como entrenador en Mirandela, su ciudad natal, dirigiendo en la cuarta categoría del fútbol portugués. Desde aquel punto de partida hasta competir en el escenario europeo ha transcurrido una progresión tan rápida como constante.

El salto al banquillo del Sporting CP no cambió su relación con Europa. En su primera campaña al frente del club lisboeta, el técnico volvió a dejar su sello en la máxima competición continental, la Champions League. Bajo su dirección, el Sporting logró clasificarse para el playoff frente al Borussia Dortmund, aunque la aventura terminó ante el conjunto alemán en un momento en el que los lisboetas atravesaban una profunda crisis de lesiones.

Sin embargo, esta temporada Borges ha ido un paso más allá y ha inscrito su nombre en la historia europea del club. El Sporting consiguió por primera vez derrotar al campeón vigente de Europa y, además, aseguró su clasificación directa para los octavos de final tras finalizar la fase de grupos en la séptima posición, por delante de varios gigantes del continente.

El dato adquiere todavía más relevancia si se analiza el contexto económico: entre los equipos que alcanzaron los cuartos de final, el Sporting era el que contaba con el presupuesto más bajo. En el actual formato de la Champions, se trata de la mejor participación europea del club.

El significado del número 7 en una temporada de récord

La séptima plaza final encierra además un simbolismo especial para Rui Borges. El '7' fue su dorsal favorito durante su etapa como futbolista, número que incluso lleva tatuado en las costillas. Curiosamente, también existe una diferencia de siete años entre cada una de sus hermanas. Un detalle anecdótico que, en esta campaña, parece haber adquirido tintes casi simbólicos.

Gonçalo Inácio, defensor del Sporting CP, celebrando el gol que anotó frente al Bodø/Glimt (1-0) / MIGUEL A. LOPES

En el plano deportivo, los números respaldan la evolución del equipo respecto a la temporada anterior. El Sporting sumó cinco puntos más en la fase de grupos (16 en total), marcó cuatro goles adicionales (17 en total) y encajó uno menos (11). El factor campo también resultó determinante: los lisboetas ganaron todos sus partidos como local, algo nunca antes logrado por el club en competiciones europeas.

De hecho, la edición actual de la Champions League ha dejado varios registros históricos para el Sporting, como haber conseguido la mayor remontada en la historia europea del club, el mayor número de goles en una sola edición de Champions, con 22 tantos (2,2 por partido); la mayor victoria del club en el formato actual del torneo, la mejor racha de victorias consecutivas en casa en Europa y el mayor triunfo europeo en la carrera de Rui Borges como entrenador.

La remontada que nació en el vestuario

La última gran página de esta historia se escribió después de una derrota dolorosa en Noruega. El Sporting cayó con contundencia y el ambiente en el vestuario era pesado, cargado de frustración. Borges comprendió que, antes de pensar en lo táctico, necesitaba recuperar mentalmente a su equipo.

Contra lo que podría esperarse tras una derrota así, el técnico concedió dos días de descanso a la plantilla. La consigna fue clara: desconectar del fútbol, evitar redes sociales y noticias, y centrarse en recuperar energía física y mental.

Cuando el equipo regresó a los entrenamientos, se analizaron los errores, pero Borges evitó cualquier terapia de choque. Los jugadores sabían perfectamente qué había fallado. En lugar de insistir en lo negativo, el entrenador apostó por el refuerzo positivo: recuperar el buen ánimo, la energía del grupo y recordar todo lo que el equipo ya había logrado durante la temporada.

El mensaje fue constante, tanto dentro del vestuario como en conversaciones con su entorno cercano. “Lo vamos a conseguir. Será posible. Vamos a ser felices”, era su mensaje a la plantilla.

La remontada terminó llegando. Y con ella, otra página para la historia europea del Sporting… y para la carrera de un entrenador que, desde un pequeño banquillo en Mirandela hasta las noches grandes de la Champions, ha demostrado que la convicción también gana partidos.