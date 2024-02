La rueda de prensa de Ancelotti y Kroos, en directo

Convencer a los jugadores

"Convencer a los jugadores es muy imporante, pero hay que saber si se le puede convencer. Cuando hablas con un jugador ves si quiere o no quiere jugar en esa posición y todos los futbolistas lo han entendido. Nunca voy a poner a un jugador que no le guste jugar en una posición. No lo voy a forzar si no está convencido".