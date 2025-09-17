El "robo del verano" tumbó al Athletic

Hacer olvidar a William Saliba no está al alcance de cualquiera. Hasta hace escasas semanas, no había quien le tosiera a Gabriel Magalhães ni William Saliba, amos y señores del eje de la zaga 'gunner'. Se complementan a la perfección y disfrutan jugar juntos sobre el césped: 118 partidos codo con codo. En los despachos, con Andrea Berta a la cabeza, se concretaron las llegadas de dos jóvenes centrales de garantías: Cristhian Mosquera (Alicante, 2004) y Piero Hincapié (Esmeraldas, 2002). El alicantino dejó el Valencia para dar el gran salto de su prometedora carrera y el ecuatoriano fue otra de las tantas bajas de aquel Bayer Leverkusen campeón.

Mosquera firmando con el Arsenal junto a Arteta / X

Oportunidad de oro

Pues la inoportuna lesión del galo a los cinco minutos de la visita a Anfield le brindó a Mosquera la oportunidad de su vida: ganarse la confianza de Arteta. Y vaya si lo hizo: "Gracias a Dios que le tenemos. Entró de forma inesperada en Anfield y estuvo realmente bien", aseguró el técnico de San Sebastián pese a la derrota en Merseyside. El exvalencianista debutó y gozó de unos 25 minutos en la goleada al Leeds, pero el verdadero examen no solo sería cumplir ante todo un Liverpool, sino despojarse de la alargada sombra de Saliba.

Cristhian Mosquera brilla con el Arsenal / Arsenal

El que sea uno de los pilares de la 'Rojita' - y el quinto español en recalar en el norte de Londres y unirse a Kepa, Raya, Zubimendi y Merino - admitió en 'El Larguero' durante el parón internacional que "entiendo que es un poco complicado para ellos, pero les pido que lo entiendan". Y habló sobre cómo habían sido sus primeros minutos en la Premier: "Me estoy sintiendo bastante bien, pero es verdad que el juego es diferente al de LaLiga. Hay más idas y vueltas, es más directo... cuando entras a los partidos te tienes que mentalizar de lo que viene, pero es una locura". Cabe mencionar, asimismo, que aún no tuvo el placer de debutar con la Selección española absoluta y, por lo tanto, puede ser aún llamado por Colombia.

'Masterclass' en San Mamés

Y, al referirse a la tremenda competencia que tenía en defensa, aseguró que "tengo buenos bichos allí, sabía que tocaría competir y no iba a ser nada fácil". Le llegó la oportunidad y se aferró a ella: tres porterías a cero y un 'masterclass' en su debut en la Champions League ante el Athletic Club. Se exhibió en San Mamés. Posee una madurez impropia a su edad, no pierde la calma ante la presión rival, tiene una gran lectura de juego y anticipación sin balón, es un buen pasador de larga distancia y mide correctamente los 'timings' de sus 'tackles'. Y, ante el conjunto de Ernesto Valverde, fue el futbolista 'gunner' que más pases completó y más balones en progresión entregó a sus compañeros.

"Es el robo del verano", aseguraba sin tapujos Isaan Khan, especialista del Arsenal en 'Daily Mail', días atrás. Razón no le faltaba. Como a un Jurren Timber que se rindió a su figura tras el triunfo 'gunner' en La Catedral: "Lo ha hecho genial. Es muy joven, pero la forma en que entra en juego parece que le resulta muy fácil: gana los duelos y también controla bien el balón. Es fantástico tenerlo a mi lado y creo que tiene un futuro brillante por delante".

Mosquera, eso sí, no dudó en atribuir todo el mérito a Wilo (Saliba) y Gabriel: "Son jugadores de talla mundial y estoy aprendiendo mucho de ellos". Es un buen momento para recordar que el Arsenal, que gastó 56 millones en Madueke, 69 en Eze, 65 en Gyökeres o 70 en Zubimendi, pagó 'calderilla' por el alicantino: 15 millones de euros. Un 'chollazo' en toda regla.