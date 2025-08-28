Los rivales del Villarreal en la liguilla de la Champions League 2025-26

El Villarreal regresa a la máxima competición europea. El conjunto de Marcelino hizo una gran campaña en liga y se quedó con el quinto puesto que les garantizaba competir en la Champions League este curso. En su última participación, alcanzaron las semifinales, cayendo ante el Bayern de Múnich.

Después de la realización del sorteo de la nueva Champions League 25-26 en el Grimaldi Forum de Mónaco, el Villarreal ya conoce a sus ocho rivales en la liguilla de 36 equipos que arrancará el próximo 16 de septiembre.

El Villarreal se enfrentará a Borussia Dortmund, Manchester City, Leverkusen, Juventus, Ajax, Copenhague, Tottenham y Pafos en esta primera fase liga de competición europea.

El calendario completo con las fechas y horarios de todas las jornadas no se conocerá hasta este sábado 30 de agosto con el objetivo de garantizar que no existan coincidencias con clubes que jueguen en las mismas ciudades tanto en la Europa como en la Conference League, que se sortearán este mismo viernes.

RIVALES VILLARREAL EN LA LIGUILLA DE CHAMPIONS

Como local:

Manchester City (Inglaterra)

Juventus (Italia)

Ajax (Países Bajos)

Copenhague (Dinamarca)

Como visitante:

B. Dortmund (Alemania)

Leverkusen (Alemania)

Tottenham (Inglaterra)

Pafos (Chipre)

El sorteo de la UEFA Champions League 2025/26 se celebra este jueves en la sede de la UEFA en Nyón. / Agencias

Calendario de jornadas de la Champions 25/26

La fase de liga de la Champions League 2025-26 arrancará a mediados de septiembre y se prolongará hasta finales de enero de 2026. En esta primera etapa, cada equipo disputará ocho encuentros contra rivales distintos, cuatro como local y cuatro como visitante. Las fechas fijadas por la UEFA son las siguientes:

Jornada 1: 16, 17 y 18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025

Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

Desde SPORT, te ofreceremos en directo todos los partidos de la Champions League 2025-26 a través de nuestras narraciones, así como las crónicas de los mismos y las declaraciones de los protagonistas.