Los rivales del Villarreal en la Champions League 2026/2027

El Villarreal jugará Champions por segunda temporada consecutiva y por sexta vez en su historia. La temporada pasada el 'Submarino Amarillo' se hundió por completo en la máxima competición europea: quedaron penúltimos en la Fase de Liga con un solo punto, un rendimiento muy por debajo de lo esperado, aún más teniendo en cuenta que en su anterior participación consiguieron llegar hasta las semifinales.

A nivel nacional, la temporada del Villarreal fue bastante mejor: el equipo quedó tercero en LaLiga con 72 puntos, lo que le dio el billete para volver a estar presente en la máxima competición europea esta temporada.

Esta será la primera participación de Iñigo Pérez en la Champions como entrenador, el entrenador que consiguió llegar a la final de la Conference League con el Rayo Vallecano. El Villarreal ha sido incluido en el bombo tres, y estos serán sus rivales en la Fase de Liga.

Para esta nueva temporada, el Villarreal no ha sumado muchas caras nuevas: los dos fichajes realizados hasta la fecha son Peter Gulacsi, portero húngaro de 36 años por el que han pagado 1,5 millones de euros al RB Leipzig, y Nathan Saliba, centrocampista por el que pagan 15 millones al Anderlecht. El jugador se convierte en el tercer canadiense de la plantilla, sumándose a Tani Oluwaseyi y a Tajon Buchanan. Uno de los grandes éxitos de este mercado es mantener a Mikautadze, delantero georgiano que la temporada pasada marcó 16 goles.

Paris Saint-Germain (local)

Rival complicado el que recibirá en la Cerámica el Villarreal. El equipo de Luis Enrique es el vigente campeón de la competición y va a por su tercera Champions seguida. A su ya reconocible alineación, con un temible ataque formado por Doué, Kvaratskhelia y Dembélé, ha reforzado las tres posiciones de arriba con las llegadas de Akliouche, Mika Godts y Ferran Torres, además de haber incorporado a Lucas Digne.

Estadio: Parque de los Príncipes

Entrenador: Luis Enrique

Estrella: Ousmane Dembélé

Dembélé, durante la final de la Champions Leagu / EUROPA PRESS

Liverpool (visitante)

El Liverpool empieza una nueva etapa con la llegada de Andoni Iraola al banquillo tras una última temporada en la que han estado por debajo del nivel esperado bajo las órdenes de Arne Slot. Los 'reds' llegaron hasta los cuartos de final en la última edición de la Champions. Esta será una reedición de las semifinales de la edición de 2022, en las que el Liverpool consiguió pasar a la final. Su gran fichaje de este verano aún no es oficial, pero pronto lo será: Bradley Barcola.

Estadio: Anfield

Entrenador: Andoni Iraola

Estrella: Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, con el Liverpool ante el Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

Manchester United (local)

El Villarreal recibirá en el Estadio de la Cerámica al rival al que fue capaz de ganar en la final de la Europa League de 2021. Esta será la primera participación del United desde que se implantó el nuevo formato de la Champions. Los 'Red Devils' han reforzado el centro del campo este verano con las llegadas de Baleba, Tielemans y Andrey Santos, además de la vuelta de Marcus Rashford.

Estadio: Old Trafford

Entrenador: Michael Carrick

Estrella: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, futbolista del Manchester United / EFE

Dortmund (visitante)

El Villarreal deberá visitar el Muro Amarillo del Signal Iduna Park, uno de los estadios más temibles de Europa. El equipo alemán quedó segundo en Bundesliga la temporada pasada, y sufrió una dolorosa eliminación en dieciseisavos tras sufrir una remontada por parte de la Atalanta.

Estadio: Signal Iduna Park

Entrenador: Niko Kovac

Estrella: Serhou Guirassy

Guirassy celebrando el 1-0 del Dortmund / EFE

Nápoles (local)

El Nápoles abre una nueva etapa con la llegada de Massimiliano Allegri. Tras coronarse como campeón de la Serie A en 2025, la temporada pasada consiguieron clasificarse para la Champions gracias a quedar segundos en liga. El gran fichaje del verano ha sido la incorporación definitiva de Rasmus Hojlund, por el que han pagado 44 millones de euros.

Estadio: Estadio Diego Armando Maradona

Entrenador: Massimiliano Allegri

Estrella: Scott McTominay

Scott McTominay (izq.) controla la pelota durante un partido ante el Milan en la Serie A / EFE

Fenerbahce (visitante)

El Fenerbahce no jugaba la Champions desde 2009. El conjunto se clasificó tras ganar al Olympique de Lyon en una eliminatoria muy caliente que terminó en tangana. Para este gran reto, los turcos se han reforzado con jugadores de altísimo nivel: Muriqi, Greenwood, Aké y Lukaku llegan para elevar el nivel competitivo del equipo.

Estadio: Sukru Saracoglu

Entrenador: Ismail Kartal

Estrella: Mason Greenwood

Vedat Muriqi celebra su gol con el Fenerbahce en la eliminatoria ante el Olympique de Lyon / MOHAMMED BADRA / EFE

Sabah (local)

El Villarreal recibirá a la gran sorpresa de esta edición: el Sabah de Azerbaiyán, un equipo debutante de solo ocho años de edad que ganó la temporada pasada la primera liga de su historia. Su entrenador tiene una de las historias más curiosas del mundo del fútbol: pudo formarse profesionalmente en el mundo del fútbol gracias a un premio que ganó en '¿Quién quiere ser millonario?'

Estadio: Tofiq Bahramov

Entrenador: Valdas Dambrauskas

Estrella: Joy Lance Mickels

El Sabah celebra su pase a la fase Liga de la Champions League / SABAH

Slavia Praga (visitante)

El equipo checo se clasifica por segunda edición consecutiva tras ganar la liga checa. En la edición de Champions de la temporada pasada, el Slavia quedó antepenúltimo con tres puntos, teniendo por detrás únicamente al Villarreal y al Kairat Almaty.

Estadio: Fortuna Arena

Entrenador: Jindrich Trpisovsky

Estrella: Tomás Chory

Slavia's Vasil Kusej (R) and his teammates (L) celebrate scoring the 1-0 goal during the UEFA Champions League match between SK Slavia Praha and FC Barcelona, in Prague, Czechia, 21 January 2026. (Liga de Campeones, Praga) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK / MARTIN DIVISEK / EFE

Fernando Roig: "Hay que mejorar lo del año pasado"

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, comentó tras el sorteo que sumplir 30 años en el cargo y estar una vez más en la Champions "es una gran satisfacción. Este sorteo no lo había vivido así porque no estuve el año pasado. Nos han tocado buenos equipos y estamos satisfechos. Viene el campeón, el United, el Nápoles... En Anfield se enfrentarán dos amigos; será bonito. Vamos a esperar al sábado para conocer el calendario".

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En cuanto a la temporada pasada, dijo: "Queremos aprender del año pasado. Fue una mala temporada. Hay que aprender de los errores para no repetirlos".