Los rivales del Real Betis en la Champions League 2026/2027

Han pasado 20 años, pero el Betis vuelve a disputar la Champions League. Tras dos décadas de larga espera, viviendo lo mejor y lo peor del fútbol, y llegando a caer a Segunda División, los aficionados verdiblancos están de enhorabuena. El himno de la Champions volverá a sonar en Heliópolis, por segunda ocasión en su historia, y los béticos podrán disfrutar del mejor fútbol del continente.

El Betis no disputaba la máxima competiicón europea de clubes desde la temporada 2005-06. Hay quienes entonces estaban en el césped compitiendo, como el capitán Joaquín Sánchez, ahora está en el palco. En aquella ocasión, el conjunto bético accedió a la fase de grupos tras superar al Mónaco en la fase previa. En el sorteo quedó encuadrado con el Liverpool, el Chelsea y el Anderlecht. Un grupo G muy exigente en el que terminó tercero con siete puntos y quedó por detrás de los clubes ingleses.

Y hasta ahora. El Real Betis Balompié certificó su regreso a la Champions League el pasado mes de mayo. Los de Manuel Pellegrini terminaron quintos en la Liga EA Sports con 60 puntos, resultado que les dio la clasificación gracias a la exitosa temporada de los clubes españoles en las competiciones UEFA.

Sin embargo, antes tocó fondo. En la temporada 2013-14 vivió su tercer descenso en 14 años, una inestabilidad muy difícil de gestionar. No obstante, consiguió ascender al año siguinte y, a partir de ahí, el proyecto deportivo ha ido creciendo hasta volver a las competiciones europeas y ganar títulos. En 2022 levantó la Copa del Rey en La Cartuja, su primer título en Primera 17 años después. Además, en las últimas cinco temporadas ha disputado competición europea, la Europa League y la Conference, de la que quedó subcampeón en la campaña 2024-25.

Los rivales en la liguilla

Arsenal FC (local)

La afición bética recibirá al vigente subcampeón de la Champions League. El conjunto dirigido por Mikel Arteta es, además, el actual mejor equipo de Inglaterra tras ganar la Premier League la pasada temporada. Por tanto, la entidad del Emirates Stadium es uno de los rivales más temibles con los que se podía cruzar el Betis.

El Arsenal ganó la Premier League la temporada pasada / EFE

Estamos hablando de un equipo muy completo en todas las demarcaciones. Arteta cuenta con una gran plantilla que, si bien ya era potente la campaña anterior, este verano se ha reforzado con Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, Ilian Meslier y Ezri Konsa. Sin bajas sensibles, más allá de las salidas de Leandro Tossard o Jakub Kiwior, Declan Rice sigue siendo el timón del equipo, mientras los Saka, Havertz o Gyokeres hacen magia en el área.

Bayern de Múnich (visitante)

El segundo de los dos rivales que le han caído del bombo 1. El mejor equipo de Alemania en la última década lleva años sin ganar la Champions, concretamente desde el 2020, pero siempre es un equipo muy peligroso. Con Vincent Kompany en el banquillo, la temporada pasada recuperaron la hegemonía en las competiciones nacionales, ganando el triplete liga, supercopa y copa.

El Bayern, supercampeón de Alemania / @FCBayern

En la Champions, alcanzaron las semifinales tras superar al Real Madrid en el partido de vuelta disputado en el Allianz Arena, pero el PSG fue mejor y se quedaron a un paso de la final. Su referente es el goleador inglés Harry Kane, que lidera un gran tridente ofensivo con Luis Díaz y Michael Olise. Manuel Neuer sigue siendo el capitán y Jamal Musiala es la esperanza alemana.

Borussia Dortmund (local)

El conjunto de Heliópolis se enfrentará a los dos mejores equipos de Alemania, aunque en el caso del Borussia Dortmund deberá visitar su casa, el Signal Iduna Park. Finalista de la Champions en la temporada 2023-24, la temporada pasada se quedó muy lejos de levantar títulos, una cuenta pendiente para este año.

El Borussia Dortmund, la pasada temporada / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Niko Kovac dirige un equipo que mezcla juventud y experiencia, y en el que su líder es Serhou Guirassy. El ariete guineano marcó 22 goles la campaña anterior, nutrido por una segunda línea con jugadores como Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Maximilian Beier o un joven Samuele Inacio del que hay muy buenas referencias.

FC Porto (visitante)

El campeón de la competición en 2004 regresa al torneo rey tras disputar la Europa League la temporada pasada y quedarse en los cuartos de final. No obstante, los de Do Dragao son los vigentes ganadores de la liga portuguesa.

El Porto, campeón de la Supercopa / PortoFC

Con el italiano Francesco Farioli a los mandos, el canterano celtista Gabri Veiga dirige las operaciones de los Dragones. En ataque, Samu Aghehowa estaba en modo 'killer' antes de su grave lesión, mientras que en la portería cuentan con un seguro de vida como el capitán Diogo Costa.

Feyenoord (local)

Uno de los equipos neerlandeses más potentes visitará La Cartuja tras una temporada de ausencia en Europa. En su anterior participación, alcanzó los octavos de final de la Champions, pero hace tres años que no ganan la Eredivisie en el Stadion Feijenoord. Su último título fue la Supercopa en 2025.

Giovanni van Bronckhorst es el entrenador del Feyenoord / @Feyenoord

Su entrenador es un viejo conocido para la afición azulgrana. Giovanni Van Bronckhorst dirige el equipo desde el pasado mes de junio y firmó por dos temporadas. En un equipo con el exazulgrana Mika Mármol o los españoles Javi López y Nacho Ferri, su mejor jugador es el delantero japonés Ayase Ueda. Esta temporada lleva dos goles en tres partidos, mientras que la campaña anterior firmó 25 tantos en 31 encuentros. Shaqueel Van Perse, hijo del mítico Robin, es delantero de este plantel.

LOSC Lille (visitante)

Los hombres de Manuel pellegrini visitarán el siempre difícil Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy. Tras una notable participación el año pasado, alcanzando los octavos de final, el campeón francés en 2021 vuelve con fuerza y con nuevo entrenador: Davide Ancelotti.

Davide Ancelotti es el el entrenador del Lille / LOSC Lille

Sin embargo, en los últimos días el hijo de 'Carletto' ha perdido a su mejor jugador, Ayyoub Bouaddi, que ha fichado por el Manchester City por 100 millones de euros. Además de contar con Ethan Mbappe, el hermano menor de Kylian, en el equipo, las principales armas del Lille son Olivier Giroud y el hispanobelga Matías Fernandez-Pardo

Como 1907 (local)

Heliópolis recibirá a una de las potencias emergentes del fútbol italiano. Los de Cesc Fábregas, tras terminar cuartos en la Serie A la temporada pasada, debutarán en competición europea por todo lo alto. El pequeño pero bonito Stadio Giuseppe Sinigaglia vivirá sus primeras noches europeas con importantes aspiraciones.

El entrenador del Como, Cesc Fabregas, durante un partido de la Serie A / MATTEO BAZZI / EFE

Pese a tan solo disputar su tercera temporada en la máxima categoría del 'Calcio', ya se han hehco un hueco entre los grandes clubes a base de buen trabajo y todavía mejor fútbol. Fábregas cuenta con una plantilla amplia y principalmente joven, liderada por el argentino Nico Paz, su '10, y junto a otros jóvenes talentos como Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón o Maximo Perrone.

Slovan Bratislava (visitante)

Por último, una de las sorpresas de esta edición de la Champions. El conjunto eslovaco, dirigido por Yaya Touré, ha llegado a la fase liga tras superar al Celje en la fase previa. El Slovan lleva ganando la liga eslovaca ocho temporadas consecutivas.

Yaya Touré es el entrenador del Slovan Bratislava / @SKSlovan

El Betis visitará su fortín, el Štadión Tehelné pole, en un partido que debe ser clave para las aspiraciones verdiblancas aunque puede ser 'trampa'. Su principal peligro es el delantero esloveno Andraž Šporar, que disputará su segunda campaña en el Slovan tras marcar 12 goles en 17 partidos la pasada temporada.

Marc Bartra, tras el sorteo: "No tenemos miedo, sino mucha ilusión"

Tras celebrarse el sorteo y conocer los rivales, Marc Bartra ha comparecido en el programa especial de 'Movistar Plus' para compartir el sentir del vestuario bético. "Llevamos mucho tiempo con la palabra Champions en el vestuario, incluso antes de estar. No tenemos miedo, tenemos mucha ilusión y queremos darle alegrías a la afición, que se lo merece después de muchos años", manifestó uno de los capitanes verdiblancos.

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Marc Bartra es muy querido por la afición verdiblanca / EUROPA PRESS

Con pasado en el Borussia Dortmund, equipo al que aterrizó tras salir del Barça, reconoció que le pone "la piel de gallina" volver a Dortmund y explicó que "es volver a una parte de mi vida". Además, se reencontrará con viejos conocidos: "Es muy especial el sorteo, me reencontraré con compañeros como Cesc o Yaya Touré". "Estoy con muchas ganas de que el Betis juegue la Champions", finalizó.