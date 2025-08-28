Rivales del PSG en la liguilla de la Champions League 2025-26

El Paris Saint-Germain ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto parisino afronta un camino lleno de exigencia en el nuevo formato de la competición, en el que cada club disputa ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en el Parque de los Príncipes y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del PSG Bayern de Múnich (Alemania) - Casa

FC Barcelona (España) - Fuera

Atalanta (Italia) - Casa

Bayer Leverkusen (Alemania) - Fuera

Tottenham (Inglaterra) - Casa

Sporting CP (Portugal) - Fuera

Newcastle United (Inglaterra) - Casa

Athletic Club (España) - Fuera

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga arrancará los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 y se alargará hasta el 28 de enero de 2026.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después llegarán los playoff de acceso a octavos en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales a finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

