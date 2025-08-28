Rivales del PSG en la liguilla de la Champions League 2025-26
Estos son los enfrentamientos que le esperan al PSG en la liguilla de la Champions League
El Paris Saint-Germain ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto parisino afronta un camino lleno de exigencia en el nuevo formato de la competición, en el que cada club disputa ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en el Parque de los Príncipes y cuatro a domicilio.
Los ocho rivales del PSG
- Bayern de Múnich (Alemania) - Casa
- FC Barcelona (España) - Fuera
- Atalanta (Italia) - Casa
- Bayer Leverkusen (Alemania) - Fuera
- Tottenham (Inglaterra) - Casa
- Sporting CP (Portugal) - Fuera
- Newcastle United (Inglaterra) - Casa
- Athletic Club (España) - Fuera
Calendario de la Champions 25/26
La fase de liga arrancará los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 y se alargará hasta el 28 de enero de 2026.
- Jornada 1: 16–18 septiembre 2025
- Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025
- Jornada 3: 21–22 octubre 2025
- Jornada 4: 4–5 noviembre 2025
- Jornada 5: 25–26 noviembre 2025
- Jornada 6: 9–10 diciembre 2025
- Jornada 7: 20–21 enero 2026
- Jornada 8: 28 enero 2026
Después llegarán los playoff de acceso a octavos en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales a finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
Desde SPORT te ofreceremos en directo todos los partidos, narraciones, crónicas y reacciones de esta Champions League 2025-26.
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid