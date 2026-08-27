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CHAMPIONS LEAGUE

Los rivales del PSG en la Champions League 2026/2027

El conjunto dirigido por Luis Enrique tendrá un duro camino en su defensa del título continental

El PSG inicia la defensa del título de la Champions con un duro camino en fase liga

El PSG inicia la defensa del título de la Champions con un duro camino en fase liga / Europa Press

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Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El PSG se prepara para afrontar una nueva edición de la Champions League en la que le tocará volver a defender su condición de campeón. El conjunto dirigido por Luis Enrique acude a la máxima competición europea como ganador de las dos últimas ediciones y gran rival a batir, aunque no lo tendrá nada fácil en sus primeros pasos hacia la defensa del título.

El cuadro parisino, habitual en la Champions desde la última década, accedió a la presente edición de forma directa gracias a su clasificación en la Ligue 1, en la que volvió a levantar el título. Lens y Lille, segundo y tercer clasificados, fueron los encargados de completar el elenco de representantes del campeonato galo.

En el sorteo de este jueves celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, que afrontaba desde el bombo 1 debido a su coeficiente UEFA, el PSG ha sido emparejado con ocho equipos, con cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

Ferran, autor de un doblete en su estreno

Ferran, autor de un doblete en su estreno / PSG

Los rivales del PSG en la Champions League 2026/27

Local

  • FC Barcelona, Roma, Galatasaray y Slovan de Bratislava.

Visitante

  • Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como

El duelo del morbo llega procedente del bombo 1, pues al PSG le tocará poner a prueba las aspiraciones de un Barça renovado. A diferencia del año anterior, el conjunto parisino contará con el factor campo a favor para medirse ante los azulgranas, mientras que tendrá que desplazarse para enfrentarse a un Manchester City que afronta un año de muchas dudas tras el final de la era Guardiola y la marcha de muchos futbolistas.

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Del bombo 2 tendrá que enfrentarse a uno de los rivales a evitar, un Aston Villa que llega como vigente campeón de la Europa League. Tampoco apuntan a ser cómodas las visitas a los estadios de Villarreal y Como, dos duros rivales a pesar de encontrarse en los bombos 3 y 4 respectivamente.

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