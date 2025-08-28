Los rivales del Manchester City en la fase liga de la Champions League 2025-26

El Manchester City, campeón de la Champions League en 2023, ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la temporada 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco.

El equipo de Pep Guardiola buscará volver a conquistar el título en un camino lleno de exigencia en el nuevo formato de la competición, con ocho partidos contra rivales distintos, cuatro en el Etihad Stadium y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Manchester City

Borussia Dortmund (Alemania, en casa)

Real Madrid (España, fuera)

Bayer Leverkusen (Alemania, en casa)

Villarreal CF (España, fuera)

SSC Napoli (Italia, en casa)

Bodø/Glimt (Noruega, fuera)

Galatasaray (Turquía, en casa)

AS Mónaco (Francia, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que marcarán el futuro del vigente campeón en Europa.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después de la liguilla, los playoff de acceso a octavos se celebrarán en febrero, los octavos de final en marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

Desde SPORT podrás seguir en directo todos los partidos del Manchester City en esta Champions League 2025-26, además de las crónicas y reacciones de sus protagonistas.