CHAMPIONS LEAGUE
Rivales del Liverpool en la liguilla de la Champions League 2025-26
El conjunto de Anfield afronta un calendario exigente con Real Madrid, Inter y Atlético entre sus oponentes
El Liverpool ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto red afronta un calendario exigente en el nuevo formato de la competición, en el que cada club disputa ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en Anfield y cuatro a domicilio.
Los ocho rivales del Liverpool
- Real Madrid (España, en casa)
- Inter de Milán (Italia, fuera)
- Atlético de Madrid (España, en casa)
- Eintracht Frankfurt (Alemania, fuera)
- PSV Eindhoven (Países Bajos, en casa)
- Olympique de Marsella (Francia, fuera)
- Qarabag (Azerbaiyán, en casa)
- Galatasaray (Turquía, fuera)
Calendario de la Champions 25/26
La fase de liga comenzará el 16 de septiembre de 2025 y terminará el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que definirán el futuro europeo de los de Anfield.
- Jornada 1: 16–18 septiembre 2025
- Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025
- Jornada 3: 21–22 octubre 2025
- Jornada 4: 4–5 noviembre 2025
- Jornada 5: 25–26 noviembre 2025
- Jornada 6: 9–10 diciembre 2025
- Jornada 7: 20–21 enero 2026
- Jornada 8: 28 enero 2026
Después llegará la fase eliminatoria: playoff de acceso a octavos en febrero, octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
En SPORT te contaremos en directo todos los partidos del Liverpool en la Champions League 2025-26, además de las crónicas y las reacciones de los protagonistas.
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid