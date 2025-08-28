Rivales del Liverpool en la liguilla de la Champions League 2025-26

El Liverpool ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto red afronta un calendario exigente en el nuevo formato de la competición, en el que cada club disputa ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en Anfield y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Liverpool Real Madrid (España, en casa)

Inter de Milán (Italia, fuera)

Atlético de Madrid (España, en casa)

Eintracht Frankfurt (Alemania, fuera)

PSV Eindhoven (Países Bajos, en casa)

Olympique de Marsella (Francia, fuera)

Qarabag (Azerbaiyán, en casa)

Galatasaray (Turquía, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga comenzará el 16 de septiembre de 2025 y terminará el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que definirán el futuro europeo de los de Anfield.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después llegará la fase eliminatoria: playoff de acceso a octavos en febrero, octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

En SPORT te contaremos en directo todos los partidos del Liverpool en la Champions League 2025-26, además de las crónicas y las reacciones de los protagonistas.