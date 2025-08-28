Rivales del Inter en la liguilla de la Champions League 2025-26
El conjunto nerazzurro recibirá a Liverpool y Arsenal en San Siro y viajará a campos tan exigentes como el del Atlético o el Ajax
El Inter de Milán ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto italiano afronta un camino de máxima exigencia en el nuevo formato de liguilla, con ocho partidos contra ocho rivales distintos, cuatro en San Siro y cuatro a domicilio.
Los ocho rivales del Inter
- Liverpool (Inglaterra, en casa)
- Borussia Dortmund (Alemania, fuera)
- Arsenal (Inglaterra, en casa)
- Atlético de Madrid (España, fuera)
- Slavia Praga (Chequia, en casa)
- Ajax (Países Bajos, fuera)
- Kairat Almaty (Kazajistán, en casa)
- Union Saint-Gilloise (Bélgica, fuera)
Calendario de la Champions 25/26
La fase de liga arrancará el 16 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que marcarán el futuro continental del Inter.
- Jornada 1: 16–18 septiembre 2025
- Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025
- Jornada 3: 21–22 octubre 2025
- Jornada 4: 4–5 noviembre 2025
- Jornada 5: 25–26 noviembre 2025
- Jornada 6: 9–10 diciembre 2025
- Jornada 7: 20–21 enero 2026
- Jornada 8: 28 enero 2026
La fase eliminatoria se abrirá en febrero con los playoff de acceso a octavos, en marzo se disputarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales. La final tendrá lugar el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
En SPORT te ofreceremos en directo todos los partidos del Inter en la Champions League 2025-26, además de narraciones, crónicas y la reacción de sus protagonistas.
