CHAMPIONS LEAGUE
Rivales del Chelsea en la liguilla de la Champions League 2025-26
Los ‘blues’ recibirán en Stamford Bridge al Barça, Benfica y Ajax y viajarán a Múnich, Bérgamo y Nápoles
El Chelsea ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto londinense afronta un camino muy exigente en el nuevo formato de liguilla, con ocho partidos contra ocho rivales distintos, cuatro en Stamford Bridge y cuatro a domicilio.
Los ocho rivales del Chelsea
- FC Barcelona (España, en casa)
- Bayern de Múnich (Alemania, fuera)
- Benfica (Portugal, en casa)
- Atalanta (Italia, fuera)
- Ajax (Países Bajos, en casa)
- Napoli (Italia, fuera)
- Pafos FC (Chipre, en casa)
- Qarabag (Azerbaiyán, fuera)
Calendario de la Champions 25/26
La fase de liga se disputará del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que decidirán el futuro europeo del Chelsea.
- Jornada 1: 16–18 septiembre 2025
- Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025
- Jornada 3: 21–22 octubre 2025
- Jornada 4: 4–5 noviembre 2025
- Jornada 5: 25–26 noviembre 2025
- Jornada 6: 9–10 diciembre 2025
- Jornada 7: 20–21 enero 2026
- Jornada 8: 28 enero 2026
Después llegará la fase eliminatoria: playoff de acceso a octavos en febrero, octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.
En SPORT te contaremos en directo todos los partidos del Chelsea en la Champions League 2025-26, además de las crónicas, narraciones y declaraciones de sus protagonistas.
