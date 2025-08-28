Rivales del Chelsea en la liguilla de la Champions League 2025-26

El Chelsea ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El conjunto londinense afronta un camino muy exigente en el nuevo formato de liguilla, con ocho partidos contra ocho rivales distintos, cuatro en Stamford Bridge y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Chelsea FC Barcelona (España, en casa)

Bayern de Múnich (Alemania, fuera)

Benfica (Portugal, en casa)

Atalanta (Italia, fuera)

Ajax (Países Bajos, en casa)

Napoli (Italia, fuera)

Pafos FC (Chipre, en casa)

Qarabag (Azerbaiyán, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga se disputará del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que decidirán el futuro europeo del Chelsea.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después llegará la fase eliminatoria: playoff de acceso a octavos en febrero, octavos de final en marzo, cuartos en abril y semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La gran final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

