Rivales del Bayern Múnich en la liguilla de la Champions League 2025-26

El Bayern Múnich ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco. El equipo alemán afronta un nuevo reto europeo en el formato de liguilla, con ocho partidos frente a ocho rivales distintos, cuatro en el Allianz Arena y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Bayern Múnich Chelsea (Inglaterra, en casa)

Paris Saint-Germain (Francia, fuera)

Club Brujas (Bélgica, en casa)

Arsenal (Inglaterra, fuera)

Sporting CP (Portugal, en casa)

PSV Eindhoven (Países Bajos, fuera)

Union Saint-Gilloise (Bélgica, en casa)

Pafos FC (Chipre, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga se disputará del 16 de septiembre de 2025 al 28 de enero de 2026 en ocho jornadas que marcarán el destino europeo del conjunto bávaro.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Después, los playoff de acceso a octavos tendrán lugar en febrero, los octavos en marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre finales de abril y principios de mayo. La final está programada para el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

SPORT te ofrecerá en directo todos los partidos del Bayern en la Champions League 2025-26, además de narraciones, crónicas y las reacciones de sus protagonistas.