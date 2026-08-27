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CHAMPIONS LEAGUE

Los rivales del Atlético de Madrid en la Champions League 2026/2027

El equipo del Cholo Simeone recibirá en casa al Bayern de Múnich o Manchester United y viajará a Liverpool o Bodo

Marc Pubill y Giuliano Simeone celebran un gol del Atlético esta temporada

Marc Pubill y Giuliano Simeone celebran un gol del Atlético esta temporada / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Atlético de Madrid afronta otra edición de la Champions League con, de nuevo, el sueño de la 'Orejona'. El conjunto del Cholo Simeone alcanzó las semifinales de la pasada edición cayendo ante el Arsenal de Mikel Arteta y dejando en el camino a equipos como Brujas, Tottenham o FC Barcelona, equipo con el que este verano ha tenido sus más y sus menos debido al interés del club culé en el jugador rojiblanco Julián Álvarez.

El equipo colchonero se clasificó a esta Liga de Campeones de forma directa terminando cuarto en LaLiga EA Sports 2025/26, a tres puntos del Villarreal, tercer clasificado, y a 15 del campeón, el Barça.

En el sorteo de este jueves celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, el equipo rojiblanco, en el bombo 1 debido a su coeficiente UEFA por su desempeño en los últimos años, ha sido emparejado con ocho equipos, con cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

Los rivales del Atlético son:

(C) Bayern de Múnich

(F) Liverpool

(C) Manchester United

(F) PSV

(C) Fenerbahce

(F) Bodo Glimt

(C) Viking

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(F) Stuttgart

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