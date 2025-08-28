Los rivales del Arsenal en la fase liga de la Champions League 2025-26

El Arsenal ya conoce a sus ocho rivales en la fase de liga de la Champions League 2025-26 tras el sorteo celebrado este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco.

El conjunto londinense, semifinalista en la edición anterior, afronta un camino exigente en el nuevo formato de liguilla, en el que cada equipo disputa ocho partidos contra rivales diferentes, cuatro en casa y cuatro a domicilio.

Los ocho rivales del Arsenal

Bayern de Múnich (Alemania, en casa)

Inter de Milán (Italia, fuera)

Atlético de Madrid (España, en casa)

Club Brujas (Bélgica, fuera)

Olympiacos (Grecia, en casa)

Slavia Praga (Chequia, fuera)

Kairat Almaty (Kazajistán, en casa)

Athletic Club (España, fuera)

Calendario de la Champions 25/26

La fase de liga arrancará el 16 de septiembre de 2025 y finalizará el 28 de enero de 2026, con ocho jornadas que marcarán el destino europeo de los gunners.

Jornada 1: 16–18 septiembre 2025

Jornada 2: 30 septiembre–1 octubre 2025

Jornada 3: 21–22 octubre 2025

Jornada 4: 4–5 noviembre 2025

Jornada 5: 25–26 noviembre 2025

Jornada 6: 9–10 diciembre 2025

Jornada 7: 20–21 enero 2026

Jornada 8: 28 enero 2026

Posteriormente, en febrero se celebrarán los playoff de acceso a octavos, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y a finales de abril y principios de mayo las semifinales. La final se disputará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest.

En SPORT te contaremos en directo todos los partidos del Arsenal en la Champions League 2025-26, junto con las crónicas, narraciones y las reacciones de sus protagonistas.