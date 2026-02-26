CHAMPIONS LEAGUE
¿Qué rival prefieres en el sorteo del viernes de la Champions League?
El sorteo de la Champions League, que se celebra este viernes, definirá los cruces de octavos de final para el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, quienes buscan un lugar en la final de Budapest
SPORT.es
El sorteo de este viernes en Nyon (12:00 h) marca el inicio de la fase decisiva de la Champions, donde el nuevo formato ya no permite errores ni distracciones. Con el Barça esperando rival desde el privilegio del Top 8 y el Real Madrid y el Atlético con la moral alta tras superar sus respectivos playoffs, el fútbol español busca definir su camino hacia la gran final de Budapest en un cuadro que promete curvas peligrosas desde octavos.
FC BARCELONA
El Barça de Hansi Flick, como quinto cabeza de serie, tiene un horizonte de máximo nivel: se cruzará en octavos con el PSG de Luis Enrique o el Newcastle de Alexander Isak. Los azulgranas contarán con la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa tras evitar la ronda de playoff.
REAL MADRID
El equipo de Ancelotti, tras superar al Benfica, se prepara para un duelo de altura contra el Sporting de Portugal o el Manchester City de Pep Guardiola. Al no ser cabeza de serie, el Madrid tendrá que buscar la clasificación para cuartos jugando el partido decisivo lejos del Santiago Bernabéu.
ATLÉTICO DE MADRID
El conjunto del Cholo Simeone, clasificado tras eliminar al Brujas, sabe que viajará a Inglaterra para medirse al Liverpool o al Tottenham. Los rojiblancos afrontan un emparejamiento de máxima exigencia física donde volverán a apelar a la mística del Metropolitano para encarrilar la eliminatoria.
Más allá de los nombres propios, la gran cita de Nyon servirá para trazar el mapa completo hasta la final del 30 de mayo. Para los tres representantes españoles, el sorteo no solo definirá un rival, sino que marcará el grado de exigencia de un camino donde la gloria europea ya no admite tregua ni margen de error.
