Tottenham, rival del Atlético de Madrid en octavos de la Champions League

La suerte fue echada y el Tottenham será el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League, que comenzarán el próximo 10 de marzo. Luego de cerrar la fase de liga en el puesto 14 de la clasificación, el Atlético de Madrid tuvo que jugar los playoffs para avanzar a estos octavos de final, los cuales buscará superar para alcanzar la ansiada final que se jugará en el Puskas Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

En la ronda eliminatoria, el equipo del "Cholo" Simeone dejó en el camino al Brujas, sufriendo más de la cuenta tras empatar la ida en Bélgica (3-3), pero firmando un contundente 4-1 en la vuelta en el Metropolitano, con una actuación estelar de Alexander Sorloth, quien anotó un hat-trick.

Sørloth, celebrando un gol con el Atlético / EUROPA PRESS

Al avanzar por la vía de los playoffs, los rivales del Atlético de Madrid podían ser el Liverpool (3º) o el Tottenham (4º), por su posición en la clasificación tras la fase de liga. Tras realizado el sorteo en Nyon (Suiza), finalmente será el Tottenham, mientras que el Liverpool enfrentará al Galatasaray en el otro lado del cuadro eliminatorio de la Champions League.

La ida en el Metropolitano

El juego de ida de esta serie se jugará en el Metropolitano en la ventana del 10/11 de marzo, mientras que el Tottenham recibirá el juego de el Tottenham Hotspur Stadium el día 17/18 de marzo. Dado el cuadro eliminatorio, el equipo que avance a los cuartos de final enfrentará al ganador de la serie entre Barcelona y Newcastle.

Micky van de Ven se lamenta durante el Tottenham-Newcastle / TOLGA AKMEN / EFE

En su paso por la fase de liga, el Tottenham se abrió camino con marca de cinco victorias, dos empates y apenas una derrota; mientras que el Atlético de Madrid acumuló cuatro victorias, un empate y tres derrotas.