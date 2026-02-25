Una rigurosa expulsión coloca al PSG en el camino del Barça

El FC Barcelona ya conoce a sus dos posibles rivales en los octavos de final de la Champions. Newcastle o PSG. Los de Luis Enrique podrían volver a cruzarse en el camino de los azulgranas después de hacer valer el 2-3 de la ida con un empate a dos en el Parque de los Príncipes. Fue un partido gris de los parisinos, que lograron solventar la papeleta tras una rigurosa expulsión de Coulibaly que dejó al Mónaco con uno menos cuando la eliminatoria estaba empatada. Marquinhos primero y Kvaratskhelia después hicieron cumplir la lógica y el PSG estará en el sorteo del próximo viernes.

El vigente campeón de Europa se confió en exceso. No veía al Mónaco con la capacidad de hacerle daño en el Parque de los Príncipes. Pero los de Principado aterrizaron en la capital francesa para hacer temblar los cimientos del feudo parisino. Avisó primero Wout Faes subiendo al ataque, pero la más clara fue la de Coulibaly a los nueve minutos. El mediocentro del Mónaco, con todo a favor desde el punto de penalti, la mandó inexplicablemente fuera estando totalmente solo.

Sorpresón del Mónaco

No lograba despertar el PSG, con Luis Enrique desesperándose en la banda. Los más activos fueron Barcola y Kvaratskhelia por las bandas, pero los problemas en construcción y en la circulación del balón frustraban las opciones parisinas, que no avisó hasta el 20' en una falta directa muy desviada de Khvicha. Fue solo un espejismo, pues el Mónaco siguió insistiendo hasta que, por méritos propios, encontró el premio del gol e igualó la eliminatoria contra todo pronóstico.

El Mónaco lo vio demasiado cerca en el Parque de los Príncipes / EFE

No entró un disparo lejano de Lamine Camara, tampoco un intento de vaselina precioso de Balogun que tuvo como respuesta un zurdazo de Barcola al larguero para el PSG, pero lo que sí entró fue otro remate a placer de los monegascos. Akliouche recibió sin oposición al punto de penalti y batió a Safonov con un disparo ajustadísimo que llegó a tocar en el palo antes de entrar.

Una doble amarilla rigurosa

Debió ser dura la charla de Luis Enrique al descanso, porque el PSG salió con otra cara en la segunda mitad. Tuvo el empate en la cabeza de Neves, pero todo se le puso de cara cuando Coulibaly veía la segunda amarilla, muy rigurosa teniendo en cuenta que fue en una simple zancadilla en el medio del campo. El árbitro, sin embargo, no se lo pensó y dejó al Mónaco con uno menos en el 58'. Y acto seguido llegó la tranquilidad para el PSG.

Dos minutos más aguantaron los monegascos, hasta que Marquinhos remachaba en boca de gol un centro raso de Doué que se paseó por el área pequeña y que solo fue capaz de rematar el central brasileño (1-1). El PSG volvía a estar por delante en la eliminatoria. Y con un hombre más, por lo que la gesta visitante ya era imposible, más si cabe tras la sentencia de Kvaratskhelia en el 65' (2-1).

Noticias relacionadas

Eso sí, tuvo que sufrir hasta el final Luis Enrique con el tanto del empate de Teze en el añadido y con un remate desviado de Faes en la última acción del encuentro que pudo forzar la prórroga en un partido con minutos de rodaje para Dro y en el que se quedó sin participar Ansu Fati.