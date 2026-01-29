Ridículo del Athletic: del "¡Uriarte fuera!" al "la Champions es una ilusión"

San Mamés dijo basta. En una noche en la que los chicos de Ernesto Valverdepracticaron buen fútbol durante bastantes minutos y no tiraron la toalla pese a las adversidades del camino, La Catedral terminó alzando la voz. La eliminación en Champions League a manos de un Sporting CP que se coló en el Top-8 fue la gota que colmó el vaso y desató el evidente malestar de la grada 'athleticzale'.

Quizá escueza más el delicado momento que atraviesa el club en Bilbao que la eliminación en sí. El equipo sufrió un bajón notable —físico y futbolístico— en la segunda mitad respecto a la primera, evocando derrumbes recientes como los de Dortmund, Newcastle o Praga. Sin embargo, teniendo en cuenta las numerosas y sensibles bajas, la imagen ofrecida no fue del todo negativa.

"Sé que ha molestado que prioricemos la Liga"

A Ernesto Valverde, de hecho, no se mostró excesivamente afectado tras el encuentro: “Sí, ha sido cruel, pero es lo que puede pasar cuando vas con todo cuando no nos valía el empate. Hemos peleado, pero no ha podido ser. Es una pena por la sensación de perder el partido, un partido muy disputado. La Champions es buena para enfrentarnos ante este tipo de equipos, que tienen un nivel superior, cómo te salen jugando Arsenal, PSG, Sporting...“, valoró tras la derrota.

El objetivo del club bilbaíno era acabar entre los veinticuatro primeros, pero se evaporó tras la (doble) remontada de los lisboetas. Aun así, el Txingurri lanzó un mensaje de firmeza y prioridades claras: “Estoy mentalizado de lo que tenemos por delante, tenemos el domingo un partido importante, que es nuestra Champions. Sé que ha molestado que prioricemos la Liga y la Champions es una ilusión. La Liga es lo primero. No somos sospechosos de no tener ambición".

Que no queden en el olvido las palabras de preocupación que manifestó el propio Valverde el pasado sábado tras caer en el Sánchez-Pizjuán: “Nuestra situación en Liga es muy mala. Lo que no empatamos lo perdemos. Las alarmas están encendidas desde hace semanas". Con los hermanos Williams, Laporte, Sancet y compañía desaparecidos en combate, el Athletic registró, tras 21 jornadas disputadas, la segunda peor puntuación del equipo en las diez temporadas con Ernesto Valverde en el banquillo y la quinta más baja de los leones a estas alturas del campeonato en lo que llevamos de siglo XXI.

San Mamés dijo basta

Este domingo, San Mamés recibirá a una Real Sociedad eufórica tras la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo 'txuri-urdin'. El mismo San Mamés que dictó sentencia contra Jon Uriarte cuando, al unísono, entonó el cántico en euskera "¡Uriarte kanpora!" que, traducido al español, significa "¡Uriarte fuera!".

El presidente de la entidad vasca comparecerá junto con el director de fútbol, Mikel González, para hacer balance de la primera mitad del curso. Y es que, desde su toma de posesión, nunca antes se había vivido una situación como esta. Qué 'timing'...