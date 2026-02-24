Ricardo Rosety avisa al Atlético: "Quedarse fuera de la Champions sería una estocada..."

En apenas unos minutos, el Atlético de Madrid se juega la vida en el Riyadh Air Metropolitano. El conjunto del Cholo Simeone afronta la vuelta de los Play-Off (dieciseisavos de final) de la UEFA Champions League, una competición que se resiste a lo largo de su historia.

El empate a tres en Brujas de la ida, dejó muchas dudas en los rojiblancos, sobre todo, a nivel defensivo. Se vieron las carencias que los rojiblancos están dejando en los últimos días en la línea de zaga. Frente al Rayo Vallecano, encajaron 3 (3-0), ante el Brujas, otros 3 (3-3) y ante el Espanyol, 2 goles (4-2), pese a que consiguieron la victoria.

El Atlético de Madrid está completamente centrado en la competición reina de Europa, aunque tiene un compromiso la próxima semana en Copa, que es, ahora mismo, la competición que más ilusiona a los del Cholo Simeone. Diríamos que, el Atleti, tiene varias finales en pocos días. Delante, el conjunto belga, un equipo, si más no, irregular. Diferente en casa que en los partidos que disputa fuera, aunque ya demostró que es un equipo capaz de lucharle de tú a tú a equipos como el FC Barcelona.

Todo el foco puesto en el Metropolitano

En Madrid, el partido de hoy es el plato principal de todas las tertúlias. En Radio Marca, Ricardo Rosety, Nacho Palencia, Pablo Pinto y otros tertulianos, debatieron en La Tribu para analizar el partido del Atlético del Madrid. "Me preocupa la etiqueta que tenga el Atlético de Madrid para que su partido vaya a las 18.45. Quedarse fuera de la Champions sería una estocada muy importante. El Atletico no me genera tranquilidad, es un día para tener cuidado. Quiero ver al buen Atlético de Madrid, que ha demostrado que puede aparecer. Si es así, soy muy optimista", dice Rosety.

El horario no acaba de convencer en la Capital. "Es un horario malísimo; Madrid es un caos de tráfico a esas horas, sobre todo las entradas y los accesos al Metropolitano. Es un partido clave; si hoy pierde contra el Brujas, es un fracaso. Es un partido para que el Atletico dé un golpe sobre la mesa y encare marzo pudiendo jugar una final de la Copa del Rey y pudiendo luchar por unos cuartos de final de Champions", comentaba Nacho Palencia, criticando el contexto del partido.

Otros como Pablo Pinto, són más optimistas con el conjunto del Cholo. "Espero una gran versión del Atlético de Madrid. Es la clave de todo, ver si nos vamos a encontrar al Atleti del día del Barça, del Betis en La Cartuja... o al Atleti de Butarque con el Rayo, el del Levante... Me sorprendería mucho que hoy no viéramos la mejor versión del Atleti", decía el periodista de DAZN.