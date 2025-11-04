Ricardo Pepi amarga a Mendilibar

Un gol del estadounidense Ricardo Pepi en la última acción del partido, con errores encadenados de la defensa del Olympiacos, dio el empate al PSV Eindhoven y frustró al conjunto de Jose Luis Mendilibar que tuvo su primer triunfo en la Liga de Campeones en la mano.

El tanto amargó al preparador español que transita por el torneo sin ser capaz de ganar en los cuatro partidos que ha disputado. Está fuera de los veinticuatro primeros puestos.

El Olympiacos, especialmente por medio del portugués Gelson Martins, autor del gol local, pudo sentenciar. Pero los errores en los últimos metros terminaron por costarle caro.

Y eso que pronto se puso de cara el choque para el conjunto heleno que supo manejar el encuentro. El PSV, que pudo ganar al Nápoles y que ya empató con el Leverkusen, tuvo más el balón pero sin peligro.

Martins fue un problema para el cuadro de Peter Bosz porque con espacios mantuvo en jaque a la zaga visitante. Acaparaba la atención y pudo irse con más de un gol. Gelson Martins ya desperdició una clara ocasión a los seis minutos. No estuvo acertado y su tiro salió desviado. Pero no perdonó a la siguiente, en un ataque rápido y una asistencia de Chiquinho que acabó en las botas del luso. Control con la rodilla, unos botes del balón y un misil por la escuadra.

El gol sosegó al Olympiacos y precipitó al equipo neerlandés que pudo tener un castigo mayor muchos minutos de zozobra. Amenazó Lorenzo Pirola y Chiquinho en los mejores momentos locales aunque Ivan Perisic dio el primer aviso del equipo neerlandés.

Gelson Martins pudo hacer el segundo a la hora de juego pero su tiro dio en el palo. Después fue el PSV el que se volcó ante la meta helena. Esmir Bajraktarevic tiró y rozó el palo. Y el meta Matej Kovar impidió que el Olympiacos marcara por medio de Daniel Podence.

Aún tuvo otra el portugués en el tramo final pero no tuvo acierto. Y con el partido cerrado el PSV sacó el cuello en una acción inesperada. En un balón parado en el minuto 92. Una falta frontal que lanzó al área Joey Veerman y que golpeó mal Jerdy Schouten. Sin embargo, la pelota quedó muerta dentro del área, de cara para Ricardo Pepi que había salido minutos antes y su disparo superó a Konstantinos Tzolakis, que no pudo evitar el empate.