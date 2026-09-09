El "reto único" de Luis Enrique para igualar al Madrid empieza hoy

"Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid", aseguró Luis Enrique en la antesala de la final de la Supercopa de Europa. El Paris Saint-Germain revalidó el título y, cuatro días después, no pudo sumar a sus vitrinas el segundo trofeo de la temporada 2026/27, un Trophée des Champions que se quedó en el Bollaert-Delelis, hogar del Lens. Hoy, 9 de septiembre de 2026, inicia por segundo año consecutivo la defensa de la 'Orejona' frente al Slovan Bratislava de Yaya Touré (21:00h).

No hay dos sin tres, reza el dicho popular. El Parque de los Príncipes será el escenario de una cita que marca el inicio de la búsqueda del tercer entorchado continental consecutivo, una gesta que, hasta la fecha, solo ha logrado el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres Champions entre 2016 y 2018.

Y Luis Enrique, que renovó de forma sorprendente —era un secreto a voces, pero nos pilló desprevenidos— hasta 2030 en los prolegómenos del partido ante el AS Mónaco, tiene a toda su plantilla a su disposición, a excepción del joven guardameta italiano Alessandro Longoni, lesionado, para afrontar la visita del campeón eslovaco.

Lus Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique / EFE

El inicio de los parisinos en la Ligue 1 no ha sido para nada idílico: ni una victoria en tres jornadas disputadas. Bajó la guardia en su estreno en la Ligue 1 y tuvo que conformarse con rascar un punto en Roazhon Park, gracias a dos zarpazos del debutante Ferran. La historia se repitió en el Pierre-Mauroy. Llegaron a verse 2-0 abajo, pero reaccionaron a tiempo para rescatar un empate (2-2) con dos tantos en el descuento, obra de Vitinha y Marquinhos. Y cayeron ante el Mónaco de Filipe Luis, líder con nueve puntos en el casillero, siete por encima del eterno campeón francés.

Reencuentro con Yaya Touré

La velada apunta maneras. Puede ser el debut en Champions con los 'rouge et bleu' de los fichajes, incluido un Ferran Torres que se estrenó con un doblete ante el Rennes. Además, Lucho se verá las caras con Yaya Touré, quien vistió la camiseta culé cuando él era entrenador del filial.

El costamarfileño formó parte de la generación dorada del Barcelona que conquistó el sextete en 2009 y aceptó este verano su primer trabajo como primer entrenador en el Slovan Bratislava eslovaco. Su inicio, por el momento, ha sido notable.

Touré Yaya, en el partido en el que el Slovan ganó por 1 a 2 al Mjallby sueco / PATRIC SODERSTROM

Estamos ante una nueva hegemonía en Europa: el PSG es el rival a batir. Budapest reconoció a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. El gijonés añadió la tercera Champions a su palmarés -dos con el PSG y una con el Barcelona, equiparándose a leyendas del banquillo como Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola.

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Pero hay más: ha conquistado tres 'Orejonas' en las seis ediciones que ha dirigido. Que empiece el juego.