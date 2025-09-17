Reto mayúsculo sin Julián

El Atlético de Madrid debuta esta noche en la Champions, y lo hace con un plato fuerte y difícil de digerir. Los rojiblancos se estrenan ni más ni menos que en Anfield frente al Liverpool (21.00 horas) en un partido para el que Diego Simeone no podrá contar con su gran estrella. Julián Álvarez no se ha recuperado a tiempo y el Atlético deberá apelar a la épica para no arrancar con mal pie en la máxima competición continental.

Preocupaba el estado de Julián Álvarez y los malos presagios han terminado cumpliéndose. El delantero argentino no forma parte de la expedición rojiblanca por culpa de las molestias que le obligaron a ser sustituido el sábado frente al Villarreal. Pero ese no es el único contratiempo para Simeone, a quien se le siguen acumulando los problemas pese a haber sumado el sábado su primera victoria del curso, que puso punto final a la mala dinámica del equipo desde el inicio de la temporada.

Cardoso, también KO

La nota negativa de última hora tuvo como protagonista al estadounidense Johnny Cardoso, que tampoco ha viajado a Liverpool tras haber sufrido un esguince en el tobillo izquierdo en el entrenamiento rojiblanco del pasado lunes, según informó el propio club en sus redes sociales. El mediocentro tenía muchos números de ser titular, tras haber formado parte del once con el que ensayó el 'Cholo'.

La ausencia de Cardoso obligará al técnico argentino a cambiar de planes, por lo que Koke podría repetir titularidad como ya hiciera ante el Villarreal acompañando a Pablo Barrios en la medular. Arriba, cogerá galones Griezmann, acompañado por un Nico González que mojó en su primer partido como rojiblanco y que podría jugar algo más centrado frente al Liverpool, con Giuliano por un costado y con Gallagher reforzando el centro del campo por el otro. Otra opción -menos probable, eso sí- sería darle la oportunidad a Alexander Sorloth y dejar en el banquillo a Koke o al propio Gallagher.

Es en la defensa donde surgen más dudas con la recuperación a tiempo de Dávid Hancko, aunque Javi Galán se perfila como el lateral zurdo titular, condenando a Ruggeri y al eslovaco al banquillo. Llorente ocupará el carril diestro y Lenglet y Le Normand formarán la pareja de centrales.

Un Liverpool renovado con 500 'kilos'

Con un once con muchas bajas de peso, se agarra el Atlético de Madrid al partido frente al Villarreal para no caer en el negativismo y afrontar el duelo de Anfield con la convicción de que todo es posible. Por algo el club rojiblanco ha invertido a lo grande en el mercado de fichajes, para formar una plantilla con fondo de armario capaz de competir y de ganar en cualquier escenario y poder llegar lo más lejos posible en la Champions.

Pero el comienzo no será fácil. Visitan los rojiblancos a un Liverpool que se erige como uno de los grandes favoritos a alzar el título tras haber desembolsado casi 500 millones de euros en el mercado. Eso sí, Alexander Isak, el fichaje más caro de la historia de la Premier, todavía no está para ser titular, mientras que Arne Slot cuenta con las dudas de Mac Allister y Kerkez en un equipo con un poderío ofensivo tremendo. Simeone deberá buscar la fórmula parar a Salah, Wirtz, Gakpo y Ekitiké y para superar a Van Dijk y Konaté. Casi nada.