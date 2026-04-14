Así es el restaurante donde Barça y Atlético de Madrid comerán antes del duelo de Champions

Faltan pocas horas para que ruede el balón en el Riyadh Air Metropolitano. La expectación para este partido es máxima. El FC Barcelona se juega la vida en Madrid, con una palabra en la cabeza de todos los jugadores que retumba cada vez más a medida que se acerca el encuentro: 'remuntada'.

El conjunto azulgrana quiere repetir, almenos, el partido de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, en el que fueron superiores al Atlético de Madrid y vencieron por 0-3, aunque esta vez, solamente necesitarán anotar dos goles. 'Solamente', porque no será tarea fácil. El Cholo Simeone tiene en sus manos volver a llevar a los colchoneros a la 'Final Four' de una competición que nunca ha logrado ganar, que se le resiste, y que puede ser la última bala para Griezmann.

Será una gran noche, con toda Europa poniendo el ojo al encuentro. Un partido con mucho en juego, no solamente en lo deportivo, si no también en lo económico: 15 millones de euros (aprox.) para obtener el billete a las semifinales.

Una mesa 'de gala'

Este mediodía, las directivas empezarán la previa del partido a su manera. La expedición del FC Barcelona y los mandatarios del Atlético de Madrid elegirán el restaurante 'La Taberna del Capitán Alatriste', un lugar tradicional situado en el centro de Madrid, con una ambientación cuidada e inspirada en el Siglo de Oro.

Los asistentes serán Rafael Yuste (Presidente), Josep Cubells, Josep Ignasi Macià, Joan Solé, Sisco Pujol y Manel del Río. Por parte del club rojiblanco, la mesa estará compuesta por Enrique Cerezo, Antonio Alonso, Carlos Bucero, Óscar Mayo y María Teresa Chiriví. David Villa, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén están por confirmar. También acudirá Christian Kofoed, delegado danés de la UEFA.

Rafa Yuste, presidente del Barça, a su llegada a la comida de directivas / DANI BARBEITO

Accesible e histórico

El restaurante está a unos treinta minutos del hotel, por lo que el desplazamiento es cómodo y está bien encajado dentro de la agenda prevista. La comida oficial de directivas del Atlético de Madrid está programada para las 14:30, un horario pensado para que todos los asistentes puedan llegar sin prisas y disfrutar del encuentro con tranquilidad.

La 'Taberna del Capitán Alatriste' es un restaurante muy especial, con salones situados en antiguas cuevas y muros de piedra y ladrillo que le dan un aire muy auténtico. En su carta destacan platos de cocina madrileña y castellana tradicional, y también cuenta con una terraza muy agradable, ideal para disfrutar del centro de Madrid con calma (aunque se sentarán dentro).

Más allá de la comida, el sitio tiene un encanto histórico evidente. En su día fue conocida como la Taberna del Turco o de Caridad la Lebrijana, y está situada en el barrio de los Austrias, una de las zonas más antiguas y con más carácter de Madrid. Sus espacios conservan cuevas del siglo XVI y restos de construcciones muy antiguas, lo que le da una conexión directa con la historia de la ciudad.

'Platillos' típicos de la capital

La cocina de la Taberna del Capitán Alatriste consiste en platos muy reconocibles, típicos de Madrid. Entre los entrantes más recomendables están las migas de la Lebrijana, los callos de la taberna, el pulpo a la plancha o las croquetas de la casa, todos ellos muy representativos de la cocina casera y bien ejecutada que define el lugar. También son habituales opciones como la ensalada templada de pulpo y setas o los calamares encebollados, que funcionan muy bien para compartir al centro.

Pulpo A La Plancha, platillo del restaurante 'La Taberna del Capitán Alatriste' / La Taberna del Capitán Alatriste

En los platos principales, la carta apuesta por recetas contundentes y muy tradicionales. El cochinillo asado es uno de los grandes clásicos, junto con la chuletada del Capitán, el rabo de toro o el jarrete de cordero, todos elaborados con cocción lenta y sabor intenso. Para quienes prefieren pescado, destacan la merluza a la bilbaína, el bacalao al horno o el rape de la casa. Para cerrar la comida, no faltan postres como la tarta de Flandes, el arroz con leche o la tarta cremosa de chocolate, que ponen un final dulce a una experiencia muy completa.

Además, todo el ambiente recuerda al Siglo de Oro, lo que evoca a la historia.Tras la comida, los miembros de la directiva del Barça regresarán al hotel para descansar y prepararse mentalmente para un encuentro decisivo y exigente.