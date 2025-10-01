Renato Veiga pone justicia y da el primer punto al Villarreal

Punto de coraje y de equipo de un Villarreal que sumó por primera vez en esta Champions. No fue con una victoria, que tuvo cerca, pero volvió a demostrar que ha llegado a la máxima competición continental a competir con cualquiera. También contra una Juve que mostró por qué es un 'grande' de Europa. Los 'groguets' tuvieron contra las cuerdas al cuadro juventino, pero le dejaron vivir y a punto estuvieron de irse de La Cerámica con los tres puntos. Al final, el tanto de Renato Veiga en los últimos minutos dio algo de justicia.

Marcelino había visto el 4-4 de la Juve ante el Dortmund, así que movió algo el esquema. En defensa, Buchanan iba a estar junto a Mikautadze para cerrar bien el carril izquierdo con Gueye. Pero en ataque, el canadiense debía ir a banda para dar profundidad. Sabía el técnico asturiano que el partido se podía decidir por la velocidad, ante dos equipos a los que les gusta tener el balón y presionar arriba. Sobre todo a la Juve. Sin embargo, el protagonista de los primeros compases del duelo fue un Pépé que se echó el equipo a las espaldas.

Abonados a Pépé

Volvió loco a Cabal, que pidió el cambio por lesión, y su verticalidad permitió al Villarreal adelantarse en el marcador. El costamarfileño siguió la carrera de Mikautadze, otra bala que Parejo puso a volar, y le cedió el esférico dentro del área para que el georgiano adelantara a los 'groguets'. Los de Marcelino estaban siendo superiores ante una Juve incapaz de hilvanar cuatro pases en zonas comprometidas. Pero la Juve ya demostró ante el Dortmund que es un equipo ofensivo por definición.

Algunas tuvo, claro, sobre todo cuando Yildiz pareció despertar con disparos lejanos. Fueron a más los de Tudor, pero también su rival, que tuvo el 2-0 hasta en dos ocasiones. Las dos clarísimas. La primera con un carrerón de Pedraza que él mismo se encargó de disparar a la madera.

Mikautadze, goleador del Villarreal / EFE

Y la segunda, de Buchanan, que no aprovechó una contra de manual. En los contragolpes tenía el Villarreal las armas ganadoras del partido. Si se puede jugar, balones a Parejo. Y, si no, siempre quedarán las tres balas de arriba. La Juve apretaba mucho.

Reacción juventina

En la reanudación, la película cambió por completo. Cosas de equipos grandes. Falló dos claras el Villarreal y, en cambio, la Juventus las convirtió. Perdonó la primera Jonathan David en un gol cantado, pero no la segunda Gatti, con una gran chilena a la que Arnau Tenas pudo hacer algo más. Después, Conceiçao aprovechó un error imperdonable de Parejo en salida de balón para matar con el 1-2. La entrada del portugués fue una bocanada de aire fresco para la 'Vecchia Signora', que ganó muchísima personalidad y muchísimo peligro sobre el verde.

Cada balón que tocaba el luso era sinónimo de peligro. Se deshizo el Villarreal con el segundo de la Juve. Tampoco había hecho nada para ir perdiendo. Aun así, trató Marcelino de levantarlo con los cambios. Se cambiaron los papeles del primer tiempo, con un equipo de Tudor agazapado atrás para salir a la contra (Jonathan David estrelló un balón en el larguero) y un cuadro 'groguet' buscando vías de escape en el muro juventino. No pintaba nada bien el duelo... pero la estrategia siempre tiene estas cosas. En un córner botado por Ilias, Renato Veiga se elevó más que nadie para poner el definitivo 2-2. Había todo el descuento por delante, pero las piernas ya no funcionaron.