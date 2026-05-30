Remontada de campeón: el PSG y Luis Enrique hacen historia en la Champions tras una agónica tanda de penaltis

¡El Paris Saint-Germain es campeón de la Champions League! Tuvo que decidirse en la lotería de los penaltis. El horrible penalti de Gabriel dio la segunda Orejona consecutiva a los parisinos, que igualaron - también desde los once metros - el tempranero tanto de Kai Havertz. Remontada de campeón. Es el rival a batir. Luis Enrique merece una estatua en París (1-1/4-3).

Por primera vez en la historia, Budapest acogía una final de la Champions League. El Puskás Arena, emblemático estadio que honra a Ferenc Puskás —el único futbolista capaz de firmar un póker en una final de la máxima competición europea, con sus cuatro goles al Eintracht Frankfurt en la victoria del Real Madrid en 1960—, fue el escenario del partido más importante del fútbol continental.

Sobre el papel, se esperaba un encuentro cerrado, de pocas ocasiones y escasos goles. El PSG, el equipo más goleador del torneo, tendría que picar mucha piedra para derribar a la mejor defensa de Europa.

Final de la Champions League: PSG - Arsenal. / Tibor Illyes / EFE

Tanto unos como otros tenían la oportunidad de escribir una página imborrable en la historia. Los parisinos aspiraban a revalidar el título y consolidar una hegemonía en el Viejo Continente, mientras que Luis Enrique buscaba culminar definitivamente su obra en París. El Arsenal, por su parte, soñaba con levantar la primera Orejona de su historia en su segundo intento por conquistarla.

El espectáculo previo corrió a cargo de The Killers. La banda de rock indie de Las Vegas dio el pistoletazo de salida a la gran noche en el estadio magiar interpretando himnos como 'Human' y 'Mr. Brightside'. Sin embargo, la emoción, la verticalidad y la lluvia de goles se quedaron en París y Múnich, escenarios de aquella oda al fútbol que habían protagonizado parisinos y bávaros en la semifinal.

El vigente campeón quiso asumir el mando desde el primer minuto. Propuso, dominó la posesión y trató de imponer su fútbol. Pero sabía que enfrente tenía a un equipo especialista en anular, desesperar y sacar de quicio a sus rivales.

El libreto de Mikel Arteta combina eficacia a balón parado, rigor defensivo y una gestión de los tiempos que suele desesperar al adversario. Guste más o menos, es una fórmula que le ha dado resultados: devolvió al Arsenal a la cima del fútbol inglés 22 años después. El fin justifica los medios, dirán algunos. Y en Budapest los 'gunners' no estaban dispuestos a renunciar a una identidad tan reconocible como discutida. Menos aún cuando el partido les sonrió desde el principio.

Mr. Finales

Un despeje de Marquinhos se estrelló en Trossard y dejó habilitado a Kai Havertz. El alemán condujo con brillantez para dejar atrás a un central tan veloz como Pacho y, ya dentro del área, escorado y prácticamente sin ángulo, fusiló a Safonov con un misil al palo corto. 'Mr. Finales' volvió a aparecer. Como ya hiciera en 2021, cuando dio la Champions al Chelsea, Havertz volvió a decidir en el escenario más grande y dio la razón a Arteta, que apostó por él como referencia ofensiva en detrimento de Gyökeres.

El PSG reaccionó de inmediato. Sin prisas, pero sin pausa. Tiró de paciencia para intentar derribar el muro que había levantado Arteta: un bloque bajísimo, con todos los jugadores por detrás del balón, cerrando los pasillos interiores y obligando a los parisinos a atacar por fuera. Sin embargo, una y otra vez se estrelló contra una defensa infranqueable. De hecho, su primer disparo entre los tres palos no llegó hasta el filo del descanso, con una volea de Fabián.

Pese a la desesperante propuesta de un Arsenal que consumía segundos cada vez que el balón abandonaba el terreno de juego, los de Luis Enrique no perdieron la calma. Siguieron fieles a su plan. 'Piano piano'. Moviendo la pelota, desgastando a su rival y esperando el momento oportuno.

Siempre 'Dembouz'

Y cuando por fin lograron encontrar una grieta en la zaga 'gunner', encontraron oro. Kvaratskhelia forzó un penalti tan claro como evitable de Mosquera, que lo derribó por detrás tras una pared de manual con Dembélé. El francés asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. Engañó por completo a Raya y celebró el gol con una rabia liberadora. Menudo peso de encima se quitaron los parisinos.

Final de la Champions: PSG - Arsenal. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El césped se inclinó definitivamente hacia la portería de Raya y el PSG dispuso de varias ocasiones claras para culminar la remontada. Kvaratskhelia estrelló un disparo en el palo, Vitinha acarició la escuadra con un derechazo preciso y Barcola rozó la gloria con un remate que encontró el lateral de la red en los últimos.

Tanda agónica

Esa fue la última gran ocasión de los noventa minutos. El campeón de Europa tendría que decidirse en la prórroga. La primera mitad de la prórroga transcurrió con más tensión que fútbol. El cansancio atenazó a ambos equipos y las ocasiones brillaron por su ausencia. La acción más polémica llegó en el área parisina, cuando los jugadores del Arsenal reclamaron con vehemencia un penalti de Nuno Mendes sobre Madueke. Sin embargo, Daniel Siebert no señaló nada.

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Llegó el momento de la lotería de los penaltis. Raya paró el lanzamiento de Nuno Mendes. Eze falló y Gabriel mandó el balón a las nubes... ¡y el Paris Saint-Germain conquistó su segunda Champions consecutiva!