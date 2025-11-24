Regreso anticipado de Cole Palmer: se entrena antes del Barça

La suerte no está del lado de un Cole Palmer cuyo inicio de curso está siendo, cuando menos, accidentado. Ausente en los últimos once - sin contar al Burnley - compromisos de los 'blues' por una lesión en la ingle, sufrió un accidente doméstico a finales de la semana pasada que encendería las alarmas en Stamford Bridge a escasos días de recibir al Barça de Hansi Flick.

Frenado

"Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. Seguro que no jugará en este partido, y seguro que tampoco con el Barcelona ni con el Arsenal. Por desgracia, hace dos días tuvo un accidente en casa y se golpeó un dedo del pie. Se lo ha fracturado. Es una pena, pero estas cosas pasan", lamentó Enzo Maresca en previa del choque ante el Burnley.

"No es algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene", añadió el técnico italiano. El '10', vital en el Chelsea, se fracturó el dedo meñique del pie y causó baja ante los 'clarets' el pasado sábado y, por tanto, tampoco estaría disponible para recibir al cuadro de Hansi Flick el martes.

Cole Palmer se entrenó en la previa de la visita del Barça / @ChelseaFC

"Volverá pronto"

Sin embargo, saltó la sorpresa en Londres cuando se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la sesión de entrenamiento de este lunes. Y es que el mediapunta inglés usó una bota protectora para acelerar la recuperación de este inesperado contratiempo físico y regresar a la dinámica 'blue' lo antes posible.

Salvo recuperación milagrosa, Palmer está descartado para enfrentarse al Barça en la Champions mañana por noche y es seria duda para medirse al Arsenal el próximo fin de semana. Maresca, eso sí, no despejó las dudas sobre su presencia ante el cuadro 'gunner': "Cole Palmer volverá pronto. Ya está en el campo, las sensaciones son buenas. ¿Volverá para el partido contra el Arsenal? Ahora hay que centrarse en el Barça. Después, empezaremos a pensar en el Arsenal".

Maresca no podrá contar con los lesionados Roméo Lavia y Levi Colwill, con el suspendido por dopaje Mikhailo Mudryk ni con Axel Disasi y Raheem Sterling, apartados.