El regreso más amargo de De Bruyne: el gesto de Conte que los aficionados no perdonan

Seguramente no fue el regreso que había soñado. Kevin De Bruyne se habría imaginado un escenario bastante mejor que el que le tocó vivir anoche en su vuelta a la que fue su casa durante diez temporadas. El Etihad Stadium, que le recibió con una atronadora ovación y con un emocionante tifo en la grada, se quedó algo frío con el resultado final de lo que apuntaba a ser una noche épica y acabó a medias tintas.

De Bruyne, titular con el Nápoles, tenía ganas de demostrar que el Manchester City se equivocó al no permitirle seguir una temporada más (el belga quiso renovar, pero no se llegó a un acuerdo) y de devolverles a los aficionados ingleses un espectáculo como los tantísimos que vivieron en sus mejores veladas en la Premier League. Sin embargo, un contratiempo frustró sus planes: fue en el minuto 19', tras una entrada de Giovanni Di Lorenzo que revisó el VAR y acabó costándole la expulsión.

De los 10 futbolistas sobre el campo que podía cambiar, Antonio Conte dio una lección de 'anti romanticismo' y eligió a Kevin De Bruyne como el 'sacrificado' para dar entrada a Oliveira y tapar el hueco en defensa. El técnico italiano, con un carácter arrollador, se cargó el partido más especial del belga en apenas veinte minutos. Puro Antonio Conte.

Antonio Conte, junto a De Bruyne / Twitter

"Me dio mucha pena tener que hacer esa sustitución", reconoció el entrenador tras el 2-0 final en rueda de prensa. Una decisión táctica que fue criticada por muchos aficionados por su crudeza y 'crueldad', aunque todo debe quedarse en anécdota. "Kevin estaba volviendo a casa después de muchos años, pero no tenía ninguna otra opción. Él lo entendió, por supuesto, es un buen tipo. Estas cosas pasan", sentenció.

Un emocionante final

Pese al triste desenlace en lo deportivo para el jugador, que seguro habría deseado estar más minutos sobre el campo para ayudar a sus compañeros a evitar la derrota, De Bruyne tuvo su merecido reconocimiento tras el pitido final. Más allá del tifo y de la ovación 'Citizen', el mejor futbolista de todos los tiempos del club inglés fue abrazado por sus antiguos colegas de vestuario, dejando unas tiernas imágenes que emocionan a más de uno.

Kevin De Bruyne returned to Etihad with full support from the fans and former teammates 💙



↳ UEFA Champions League. Live & Exclusive on Stan Sport.#StanSportAU #UCL pic.twitter.com/HVad5W34BP — Stan Sport Football (@StanSportFC) September 18, 2025

El belga dio una vuelta de honor aplaudiendo a los aficionados que se quedaron en sus asientos sólo para despedirse una segunda vez de él. Ruben Dias o Erling Haaland fueron de los futbolistas del Manchester City más cariñosos con él. El central portugués, incluso, alentó a la grada a ovacionarle de forma más que merecida. Quién sabe si habrá un segundo regreso de De Bruyne a Mánchester y esta vez sí, será por todo lo alto.