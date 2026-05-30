El refugio de Mikel Arteta (44 años): de las playas de Donostia, donde compartió infancia con Xabi Alonso, a una exclusiva localidad de 2.600 habitantes en Mallorca

Mikel Arteta es el gran protagonista de este sábado en Budapest. El técnico de Donosti disputará su primera final de Champions tras una temporada sensacional, en la que ha logrado ser el campeón de la Premier League. Arteta, que aterrizó a los banquillos del Emirates en 2019, está a un paso de hacer que el Arsenal gane su primera Champions League en la historia. Delante tendrá el PSG de Luis Enrique, precisamente, el vigente campeón de la competición.

Para que Arteta haya llegado hasta aquí, ha tenido que recorrer un largo camino en su vida. Nació en San Sebastián, una ciudad marcada por la gastronomía y una profunda tradición futbolística. Desde muy pequeño mostró una pasión por el fútbol tremenda, pasando horas en las playas y calles de Donostia junto a sus amigos. Entre ellos se encontraba Xabi Alonso, con quien compartió una infancia llena de competiciones improvisadas, surf, tenis y, sobre todo, fútbol. "Tuve la suerte de tener un amigo en nuestro vecindario que también estaba loco por el fútbol. Se llamaba Mikel Arteta. Cada día bajábamos con nuestros monopatines a la playa para jugar al tenis, surfear y, por supuesto, jugar al fútbol", relató alguna vez el ya entrenador del Chelsea.

Xabi Alonso y Mikel Arteta, amigos de la infancia y vecinos en San Sebastián / SPORT.es

La ciudad donostiarra tuvo una influencia decisiva en la formación de su carácter. Rodeado por lugares emblemáticos como la Bahía de La Concha y la Parte Vieja, Arteta creció en un entorno donde el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo formaban parte de la vida cotidiana. Aquellas experiencias le ayudaron a desarrollar una mentalidad competitiva que más tarde trasladaría a los terrenos de juego.

Su talento llamó pronto la atención de los clubes de formación. Tras dar sus primeros pasos en equipos locales, entró en la cantera del Barça, donde perfeccionó su técnica y comprensión táctica del juego. Aunque no llegó a consolidarse en el primer equipo azulgrana, aquella etapa resultó fundamental para moldear su visión futbolística y su capacidad para interpretar diferentes sistemas de juego.

Su vínculo con Donostia

Siempre que puede, Arteta regresa a casa. Pese a desarrollar gran parte de su carrera lejos de casa, Arteta nunca perdió el vínculo con Donostia. En numerosas ocasiones ha destacado el orgullo que siente por su ciudad natal, especialmente por su cultura gastronómica. La tradición de los pintxos y el ambiente de la Parte Vieja continúan siendo referencias habituales en sus recuerdos y en sus visitas cuando regresa al País Vasco. Su transición de futbolista a entrenador comenzó de manera natural.

Tras retirarse en el Arsenal, inició una etapa de aprendizaje junto a Pep Guardiola en el Manchester City. Como asistente técnico, participó en uno de los proyectos más exitosos del fútbol europeo, adquiriendo conocimientos sobre liderazgo, gestión de grupo y metodología de entrenamiento.

En 2019 regresó al Arsenal como entrenador principal. Desde su llegada, impulsó una profunda transformación deportiva basada en la disciplina, el desarrollo de jóvenes talentos y un estilo de juego atractivo.

Paseo marítimo de La Concha en Donosti, San Sebastián / Archivo

Del país vasco a las Baleares

Pero en verano, Arteta siempre cambia de refugio y elige un destino más pasado por agua. Alejado de los terrenos de juego, el técnico español desconecta de todo el ruido mediático en Portals Nous, una exclusiva localidad de las Islas Baleares, Mallorca, de aproximadamente 2.600 habitantes. No lo hace solo, ya que siempre va acompañado de su pareja, Lorena Bernal, y sus hijos: Gabriel, Daniel y Oliver. Es un punto de encuentro que tienen como fijo, ya que ahí encuentran la tranquilidad que a veces les falta en Londres.

La pareja del entrenador aseguró, cuando recibió junto a su esposo el premio Mallorquines de Verano 2023, que "le tengo mucho cariño a Mallorca, es uno de mis hogares, donde he echado raíces".

Portals Nous está ubicado en el municipio de Calvià, en la costa suroeste de Mallorca, a solo diez kilómetros de Palma. Es conocido por su ambiente tranquilo, aunque durante la temporada de verano aumenta notablemente la afluencia de turismo internacional, especialmente en la exclusiva marina de Puerto Portals, un puerto deportivo de gran prestigio.

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Una de las grandes atracciones de Portals Nous es la playa d’Oratori, también conocida como Cala Portals Nous. Galardonada con la bandera azul, destaca por su arena blanca y fina y sus aguas cristalinas, lo que la convierte en un lugar ideal para disfrutar de un día de relax junto al mar.