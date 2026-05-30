El reencuentro más esperado y tenso entre Susana Guasch y Luis Enrique: "Me mataron en la tanda de Marruecos y España"

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación a pie de césped tras alzar su tercera 'orejona' en su palmarés. El asturiano, eufórico, venció al Arsenal en la tanda de penaltis, con su París Saint-Germain, y lo celebró a la altura de la ocasión: a lo grande. Casi afónico, atendió a Movistar+, donde les esperaban el equipo de comentaristas Mónica Marchante, Álvaro Benito y, en especial, Susana Guasch, la periodista que tuvo sus más y sus menos el año pasado, en la entrevista postpartido al exazulgrana.

Guasch y Luis Enrique han tenido algunos desencuentros a lo largo de los años. La periodista de Movistar + es muchas veces noticia por muchas cosas, por la repercusión que alcanza. Por ejemplo con lo que pasó tras el Paris Saint-Germain-Inter de Milán. “Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por Alvarito un poco, menos. Y por ti, poco, por ti, poco”, dijo señalando a Guasch. La frase, aparentemente improvisada, fue un dardo a Mónica y rápidamente encendió las redes sociales.

El gesto fue interpretado por muchos como un desaire personal. El entrenador lanzó una pulla que, más que restar importancia, se convirtió en el principal tema de conversación. Mónica Marchante intentó reconducir la entrevista hacia el aspecto deportivo, pero la tensión ya era palpable. Lo que debía ser una charla distendida tras un momento histórico para Luis Enrique, se transformó en un nuevo capítulo de una relación profesional marcada por los desencuentros.

Una 'relación' incómoda

Para entender la raíz del conflicto, hay que remontarse casi una década atrás, a los años en los que Luis Enrique entrenaba al FC Barcelona. En aquella época, Susana Guasch cubría la información del club para Atresmedia, y sus entrevistas posteriores a los partidos no siempre fueron del agrado del técnico. En una de ellas, tras un encuentro especialmente tenso, el asturiano respondió con dureza: “Vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito. No tiene nada que ver con el de un profesional”. Desde entonces, la relación quedó marcada por cierta frialdad.

"Simplemente es que no hay más, ¿sabes? Entonces, bueno, él tiene un carácter y se lio, pero con Mourinho también me pasó. Y con Zidane tuve mi rifirrafe. Con Zidane, que pocos habrán tenido un rifirrafe con Zidane, pues yo lo tuve. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale eso? ¿Por qué no se le levanta bola? ¿No? Pues porque, esta que es del español, porque es un padre, no sé qué, claro. Pero cuando digo algo bueno, o cualquier otra cosa, opinión del Barça, de Luis Enrique, de Guardiola, eso no se hace viral, porque no interesa", afirma.

Después del incidente en Múnich, Guasch lamentó que el gesto del técnico eclipsara el trabajo de su compañera Mónica Marchante, quien había seguido al PSG durante toda la competición. “Qué pena que solo se hable de esto. Mónica se curró todas las entrevistas del torneo y ese día consiguió la más importante. Es injusto que la atención se desvíe por una frase”, comentó en Radio MARCA.

Además, reveló que aquella misma mañana había conocido a la esposa e hija de Luis Enrique, a las que calificó de “encantadoras”. Lejos de alimentar la polémica, Guasch aseguró que estaría dispuesta a volver a entrevistar a Luis Enrique. “Por supuesto que sí. No tiene por qué ser una charla distendida, pero yo soy periodista y él entrenador. Si se da la ocasión, se hace”, afirmó.

Esta vez, no hubo desencuentro

En la entrevista de este año, no hubo ningún 'dardo'. Se dieron la mano al inicio y Luis Enrique no se dirigió en ningún momento a la periodista, aparte de responder a las preguntas con normalidad. "Ha costado mucho, el Arsenal es un equipo muy competitivo y ha demostrado que ha costado mucho durante el encuentro", empezaba diciendo el 'Lucho'. "En París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando", continuaba ironizando.

No obstante, si dejó algún comentario con un tono reivindicativo, al recordar los octavos de final entre Marruecos y España, en el que la selección de Regragui eliminó a 'La Roja'. Ese año, se juzgó muchísimo a Luis Enrique por su rendimiento con la selección. "Me mataron con Marruecos y España. Una tanda de penaltis depende de la calidad de los porteros, los jugadopres y también, obviamente, la suerte, siempre", decía el asturiano.

Susana le preguntó a Luis sobre la posibilidad de conquistar tres Champions consecutivas. Hasta el momento, esta hazaña solo la ha logrado el Real Madrid, aunque el PSG tiene dos en el bolsillo. No está tan lejos. "Lo de las tres Champions... solamente se lo he visto hacer al Madrid, no sé como va. Si la primera fue histórica, la segunda lo será más", valoraba.

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Para concluir la entrevista, Luis Enrique se acordó de las vacaciones que va a cumplir en los próximos dos meses, mientras se disputa la Copa del Mundo. "Me voy a Gijón, a Formentera y no lo diré más. Dos meses de vacaciones...", decía con una sonrisa y medio celebrando.