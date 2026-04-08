Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: "Es ridículo"

El Real Madrid perdió por 1-2 ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane adelantaron al conjunto alemán, mientras que Kylian Mbappé recortó distancias en el tramo final para mantener con vida a los blancos.

La eliminatoria queda abierta y se decidirá en el Allianz Arena el próximo miércoles 15 de abril, donde el conjunto de Álvaro Arbeloa buscará una remontada complicada.

Más allá del resultado, el análisis del postpartido estuvo marcado por algunas polémicas, ya que Susana Guasch dejó varias declaraciones que incendiaron las redes sociales. Nada más arrancar el programa, comentó: "Ganó el Bayern de Múnich, aunque merecía más el Real Madrid".

Tras estas palabras, algunos usuarios no dudaron en estallar en la red social X (antes Twitter): "La verdad que mereció mas, más goles en contra", "Es ridículo lo que está diciendo" o "Lo que dice es algo que se escapa de cualquier tipo de racionalidad", entre otros comentarios.

Sin embargo, la frase que desató el mayor revuelo llegó al referirse al guardameta del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, uno de los jugadores más destacados del encuentro, que volvió a demostrar que sigue siendo un referente en la élite del fútbol europeo.

"Al menos mereció un empate el conjunto de Arbeloa, aunque se encontró con un gigante bajo palos: Neuer, que se vistió de Courtois. 40 años y llegaba lejos de su mejor versión, menos mal", comentó Susana Guasch.

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La comparación de la presentadora de Movistar+ fue muy criticada en redes sociales, teniendo en cuenta el estatus histórico del portero alemán: "Ni que Neuer fuese un canterano", "Menuda falta de respeto", "Hasta Courtois se ofendería al escuchar esto" o "Tiene que ser broma".