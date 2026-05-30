Las redes 'alucinan' con la narración de Juan Carlos Rivero durante el PSG-Arsenal: "Primer disparo a puerta que va fuera"

El París Saint-Germain se proclamó campeón de la UEFA Champions League 2025/2026. El conjunto entrenado por Luis Enrique se alzó con la victoria en Budapest, en la que es su segunda Champions en toda su historia y además de forma consecutiva. Los franceses han impuesto su fútbol en el panorama europea y el dominio del juego quedará plasmada en los libros de la Champions. El asturiano alzó, por su parte, su tercera 'orejona', para enmarcar una carrera de ensueño.

La final se resolvió en la tanda de penaltis. El PSG venció por 4-3 tras los dos penaltis fallados del Arsenal, Eze y Gabriel Magalhães, que decantó el resultado a favor de los parisinos. La noche fue mágica, de mucha tensión y también de un gran fútbol desplegado sobre el césped. El partido fue retranmsitido por Movistar+ y RTVE, en el que el narrador de la cadena pública, Juan Carlos Rivero, estuvo los 120 minutos de partido contando lo que sucedía en el Puskas Arena.

Juan Carlos Rivero lo vuelve a hacer

La narración fue buena, se desarrolló con naturalidad, aunque en las redes sociales, la catalogaron como un 'recital' por algunas confusiones de Rivero. "Primer disparo a puerta que va fuera. Juan Carlos Rivero, 30 de mayo de 2026", escribía un usuario. "A mí me ha matado el "Fabián Ruiz con Safonov" en un córner en el que Fabián, intentaba obstruir a Raya. No sabe ni en la ciudad que está", añadía otro.

Cabe destacar que Juan Carlos Rivero lleva 37 años trabajando en la redacción de deportes de Radio Televisión Española (RTVE) desde su incorporación en 1989. Su trayectoria incluye haber narrado los partidos de la Selección Española de fútbol durante 17 años (entre 2007 y 2023) y ser el presentador histórico del programa Estudio Estadio. No obstante, es habitual en los últimos tiempos escucharle cometer algunos errores técnicos durante la narración, como confusiones con los nombres.

"Eso y lo de llamar 3 veces Havertz a Trossard es insuperable. Es increible que aparte de eso se confunde de jugadores cada 15 segundos. Dice empujon entre Fabián y Gabriel y eran Marquinhos y Lewis Skelly jajajajja". "Me ha matado el "Internacional con Brasil" de Nuno Mendes", eran algunos de los comentarios.

A pesar de las críticas recurrentes, la figura de Juan Carlos Rivero sigue siendo una de las más reconocibles dentro de la narración deportiva en España. Su estilo, muy marcado y con una fuerte presencia, ha acompañado durante años a varias generaciones de espectadores, lo que explica que cualquier error tenga una gran amplificación en redes sociales. Desde la propia estructura de RTVE, su labor ha estado históricamente ligada a grandes eventos del deporte internacional, donde la presión en directo es elevada y el margen de error es mínimo. Este tipo de retransmisiones exige una concentración absoluta y una coordinación constante con el equipo técnico y de realización, algo que no siempre evita que se produzcan confusiones, especialmente en partidos de alta intensidad.

El narrador español estará en la Copa del Mundo de este verano, contando el camino de la selección española en Estados Unidos, México y Canadá. RTVE ha apostado por la continuidad y este Mundial escucharemos una de las voces más míticas, de forma abierta por la televisión.