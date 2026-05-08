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CHAMPIONS LEAGUE

El récord del Barça que puede superar el PSG de Luis Enrique en la final de la Champions League

El club parisino puede batir el récord del FC Barcelona como el equipo con más goles en una temporada de la Liga de Campeones

El PSG celebra con sus fans la victoria del equipo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA

El PSG celebra con sus fans la victoria del equipo después de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA / EFE

Unai Martos

Luis Enrique podría ganar su tercera Liga de Campeones como entrenador. El técnico español conquistó su primera Champions League en la temporada 2014-15, al frente del FC Barcelona. La segunda llegó con el Paris Saint-Germain, su actual equipo, en la campaña pasada tras un resultado abultado en la final ante el Inter de Milán (5-0).

En esta edición, tras vencer al Bayern de Múnich en las semifinales de la competición, el equipo parisino se planta en su segunda final consecutiva. Alzar la 'Orejona' al cielo de Budapest es el objetivo de los de Luis Enrique; sin embargo, el club francés podría lograr un hecho histórico en la final del máximo campeonato europeo, gane o pierda.

El récord de goles en una sola campaña de la Copa de Europa, desde su fundación en 1955, lo obtuvo el FC Barcelona de Louis van Gaal en la temporada 1999-00, cuando los blaugranas anotaron 45 goles. Un registro que peligra con la actuación del PSG en la actual Champions.

Los jugadores del FC Barcelona sin saltar al campo en la vuelta de semifinales de la Copa 1999/2000

Los jugadores del FC Barcelona sin saltar al campo en la vuelta de semifinales de la Copa 1999/2000 / X

Tras la victoria ante el Bayern, 'les Parisiens' suman 44 tantos. El equipo de Luis Enrique está a tan solo dos dianas de hacer historia y superar el logro de un Barça que se adentraba en el siglo XXI. Un hito que podría agrandarse si ganan la Champions, convirtiéndose así en el equipo con más goles en una temporada de la Liga de Campeones que a su vez ha ganado la competición.

El PSG se enfrenta al Bayern hoy miércoles 6 de mayo en semifinales de la Champions League

El PSG se enfrenta al Bayern hoy miércoles 6 de mayo en semifinales de la Champions League / EFE

La historia podría haber cambiado

Si el Bayern hubiese conseguido darle la vuelta al partido contra el PSG, hablaríamos del equipo bávaro como el equipo que podría haber arrebatado la marca del Barça. Antes del partido de semifinales ante los parisinos, el club alemán había marcado 42 goles durante la presente temporada. Con el gol de Harry Kane, el marcador subió a 43 tantos.

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Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes.

Champions League, semifinales: Bayern - PSG, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

No obstante, el 'gigante bávaro' cayó ante el PSG con un global de 5-6. Nunca sabremos si los de Kompany podrían haber superado la marca del Barça, pero 'les Parisiens' tienen la oportunidad de usurpar el récord al club catalán y fijar uno nuevo: el equipo ganador de la Liga de Campeones con más goles en una campaña.

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