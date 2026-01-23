El récord de Arteta en la Champions que hace temblar a toda Europa

Ayer se cerró la séptima jornada de la fase de liga de la Champions con muchos frentes abiertos y los nervios a flor de piel para la mayoría de equipos de caras al miércoles que viene cuando se decida todo. Sin embargo, si hay un equipo que puede respirar con la tranquilidad de haber hecho los deberes de sobra, ese es el Arsenal.

El conjunto londinense es un auténtico equipazo en todas las líneas: ganó en San Siro sin algunos de sus titulares habituales, con White, Rice, Gyökeres, Martinelli y Gabriel saliendo desde el banquillo... y aún así se quedaron sin jugar Odegaard, Madueke o Havertz. El nivel de la plantilla, su profundidad y las infinitas alternativas que maneja Arteta asustan y hacen del Arsenal el equipo más en forma de Europa.

Los de Arteta dominan la tabla con 21 puntos, un pleno de siete victorias, 20 goles a favor y solo dos en contra. Son el único equipo, junto al Bayern, que ya ha sellado matemáticamente su pase a octavos. Todo apunta a que ampliarán ese registro cuando reciban al Kairat Almaty, colista de la tabla, en la última jornada. Se trata, además, de la mejor racha del club en la Champions, superando incluso los mejores números de la era Wenger.

Arsenal's manager Mikel Arteta gives instructions during the Champions League opening phase soccer match between Inter Milan and Arsenal in Milan, Italy, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) / Associated Press/LaPresse / LAP

A cuatro victorias del récord absoluto

Pese a ello, el récord absoluto sigue perteneciendo al Bayern, dueño de una secuencia de once triunfos consecutivos en la edición 2019/20 bajo las órdenes de Hansi Flick. Los bávaros también encadenaron diez victorias seguidas en 2010, marca que el Real Madrid igualó en la temporada 2014/15.

Para que Arteta y los suyos alcancen el registro del Bayern, deberán superar al Almaty, ganar los dos duelos de octavos y el primero de cuartos. No será sencillo, pero este Arsenal parece más que preparado para intentarlo.