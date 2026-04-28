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Reacciones y polémica del PSG - Bayern de Múnich de la Champions League

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido PSG - Bayern de Múnich de las semifinales de la Champions League

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Dembélé es la principal estrella del PSG / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

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