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Reacciones y polémica del PSG - Bayern de Múnich de la Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido PSG - Bayern de Múnich de las semifinales de la Champions League
Fernando Evangelio, en la COPE: "Vaya maravilla de partido"
Pedro Martín, en la COPE, "el penalti es una bacalá"
Miguen Ángel Román, en 'X': "Kvaradona. Ese tío es muy bueno"
Samuel Luckhurst (The Sun): "Este partido probablemente tiene a los tres mejores jugadores del mundo y Kvaratskhelia podría estar en la cima. Maravilloso jugador".
Oído en COPE: "Vaya partidazo que estamos viviendo en este primer capítulo de las semifinales"
Oído en COPE: "Vaya fallo de Dembélé, no manda lejos el balón, lo manda lejísimos, es un espanto"
Oído en COPE: "¡Qué barbaridad la puesta en escena del Bayern en el Parque de los Príncipes!"
Iturralde González, en SER: "No tiene que ir al suelo el defensa ahí. Creo que Luis Díaz quiere buscar el contacto. Para pitar penalti es muy justo. Luis Díaz se mete en la zona de acción de Pacho. Es penalti más del delantero que del defensa".
Oído en COPE: "Oliseh es un factor trampo para saltarse la presión del País"
Oído en Cope: "Perfecta la amarilla a Marquinhos, veremos si condiciona el partido"
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