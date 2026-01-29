La reacción de Guardiola al gol de Trubin en el Benfica-Madrid: "¿Dónde vas?"

El Manchester City cumplió con los pronósticos y se impuso con comodidad al Galatasaray en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, el cuadro 'skyblue' no dependía únicamente de sí mismo y tuvo que seguir de cerca los resultados de los otros partidos hasta el final.

"Estar entre los ocho primeros era el primer objetivo, estando tan igualados. Tuvimos muchas ocasiones para marcar más goles. No pudimos hacerlo y al final quedó en manos de otros equipos. Regresaremos e intentaremos mejorar", apuntó el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en declaraciones a 'TNT Sports'.

El técnico catalán analizó un partido que sentenciaron ya en la primera mitad: "Creo que la primera parte fue mucho mejor que la segunda, y en la segunda tuvimos más ocasiones que en la primera. En la segunda parte seguimos sin estar en nuestro mejor nivel. Seguimos adelante".

Con la victoria ya asegurada, el City tuvo que seguir de cerca el partido del Real Madrid, ya que cualquier punto sumado por el conjunto blanco lo habría dejado fuera del Top-8. Sin embargo, la fortuna sonrió al equipo inglés: el Benfica sentenció a los madridistas gracias a un tanto del guardameta Trubin.

"El Real Madrid pudo haber marcado y nos pudimos quedar fuera del top 8. Gritábamos '¿Dónde vas?', cuando el portero salió de su portería, pero marcó. Me gusta este nuevo formato. Los partidos son como finales. Muchos equipos están probando suerte para entrar en el top 24", explicó Guardiola sobre ese momento.

Guardiola también se refirió a la lesión de Doku, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad: "Es una gran pérdida. Jeremy es un jugador importante por muchas razones. Ya veremos". Además, valoró el tanto conseguido por Erling Haaland: "Me alegro por él. Hizo un gol fantástico, fantástico, fantástico gol".