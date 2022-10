El Rangers se antoja como el salvavidas del Liverpool

El doble enfrentamiento contra la 'Cenicienta' del grupo no le debería costar puntos si no quiere comprometer su acceso a octavos Irregular inicio de temporada para los de Klopp, que cuenta con numerosas bajas para el encuentro. No se esperan muchas rotaciones

El mal arranque de temporada del Liverpool está sorprendiendo a propios y extraños. Tras rozar un repóquer histórico antaño que finalmente quedó en doblete copero, los de Jürgen Klopp han comenzado el curso con el pie torcido. El doble enfrentamiento en Europa contra el Rangers, el rival más asequible del grupo, le puede dar aire para al menos poder encarrilar su pase a octavos. Si se deja puntos, el panorama se le puede complicar y mucho.

Lejos queda julio con el triunfo en la Community Shield frente al Manchester City. Desde entonces, entre Premier y Champions, el cuadro ‘red’ solo ha ganado tres de sus nueve compromisos. Y dos llegaron con goles in extremis, entre ellos el del día del Ajax donde Klopp ganó una bombona de oxígeno.

Más que los resultados, preocupa la imagen. La seguridad defensiva brilla por su ausencia –solo dos porterías a cero- y la frescura en ataque dista de a la que solía ser. Se perdió a Mané pero llegó Darwin, que aunque empezó bien su expulsión y posterior sanción fueron un palo entre las ruedas. Su ausencia la aprovechó Firmino para reivindicarse. Alguna buena noticia tenía que haber a orillas del Mersey.

Sin embargo, Klopp podría sentar a ambos este martes y dar la alternativa en ataque a Diogo Jota. Sería de las pocas rotaciones que haría, teniendo en cuenta lo que se juega y que tiene la enfermería a rebosar. Robertson, Keïta, Oxlade-Chamberlain, Jones, Ramsay, Gordon y Kelleher son baja.

Más apurado va el Rangers. El cuadro de Gio van Bronckhorst aún no ha estrenado su casillero de puntos en Champions y si no quiere verse virtualmente eliminado antes de tiempo debería rascar algo contra el Liverpool. Souttar, Lawrence, Helander, McLaughlin, Ofoborth , Hagi y Roofe son baja por lesión y Sands lo es por sanción.

Alineaciones probables:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Diaz.

Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, Barisic; Lundstram, Davis, Jack; Tillman, Morelos, Kent.

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Hora: 21.00