Rams Park o el ‘infierno’ del Galatasaray con récord Guinness: así es el estadio que espera al Atlético en Estambul

El Galatasaray dejó atrás en 2011 el vetusto Ali Sami Yen de Mecidiyeköy y se mudó a su casa moderna en Seyrantepe, en el barrio que muchos siguen llamando Aslantepe. Allí se levanta el Ali Sami Yen Spor Kompleksi, rebautizado comercialmente en 2023 como Rams Park, un estadio que este miércoles (18.45 horas CET) pondrá a prueba al Atlético de Madrid en un duelo que huele a eliminatoria antes de tiempo.

El recinto tiene hoy 53.978 asientos, una cifra que creció tras una reconfiguración reciente de zonas VIP y gradas (durante años se movió alrededor de los 52.000). Pero más allá del número, lo que marca la diferencia es la sensación: gradas muy encima del césped, entradas que ya son un pasillo de guerra y un entorno que el propio Simeone ha elogiado por su “pasión”. El argentino, además, dejó el mensaje que mejor retrata el momento rojiblanco: para asegurar el Top-8, “hay que ganar los dos”; no valen cuentas ni atajos.

Los fans del Galatasaray durante el partido de Champions contra el Union Saint-Gilloise / EFE

El Atlético llega con el impulso del 1-0 al Alavés, con Sørloth en racha y repitiendo una palabra que en el vestuario se ha vuelto mantra: “confianza”. Y lo hace con un antecedente que invita a creer: el conjunto colchonero ha visitado tres veces al Galatasaray en Europa… y ha ganado las tres.

Un estadio con un récord Guinness

Rams Park, el feudo que visita hoy el Atlético en Estambul, también se ha puesto al día en lo tecnológico: pantallas gigantes, iluminación renovada y una zona de prensa bastante particular. Y presume de un detalle singular: el complejo instaló más de 10.000 paneles solares, con una potencia que le llevó a entrar en el libro Guinness y cubrir buena parte de su consumo eléctrico.

Vista panorámica del estadio en la que se ven todos paneles solares / GALATASARAY

El club instaló una planta solar capaz de producir 4,3 MW e impulsó la instalación de una gran planta solar fotovoltaica sobre las cubiertas del aparcamiento del complejo, convirtiendo el recinto en uno de los estadios con mayor producción de energía renovable del mundo.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Enerjisa Enerji, cuenta con más de 10.000 paneles solares, suficiente para cubrir una parte muy significativa del consumo eléctrico anual del estadio y de las instalaciones del club.

Rams Park es parte del Ali Sami Yen Sports Complex y alberga tiendas oficiales, restaurantes y el paseo Aslanli Yol, una avenida de 200 metros que conecta la estación de metro con las puertas del estadio. El estadio también es versátil: puede convertirse en un recinto para conciertos con más de 70.000 personas y fue inaugurado en ese rol por Bon Jovi (2011) y Madonna (2012). En 2025 el Foro Económico Mundial lo incluyó entre los estadios más sostenibles del planeta.

Turkish Airlines, un patrocinio histórico

La aerolínia Turkish Airlines ha sido uno de los socios estratégicos más relevantes del Galatasaray en la última década, una alianza construida en torno a la proyección internacional del club y su presencia en competiciones europeas. La aerolínea turca fue patrocinador principal de la camiseta durante varias temporadas, especialmente en el ciclo que acompañó la inauguración del nuevo estadio y el regreso del equipo a la élite continental.

A día de hoy, Turkish Airlines mantiene su vínculo con el club como socio oficial en activos concretos, especialmente ligados a competiciones UEFA y al transporte del primer equipo.

El 'Galata' el equipo más seguido de Estambul

Galatasaray lidera con holgura tanto en popularidad como en palmarés entre los tres grandes de Estambul. Una encuesta en 2024 reflejaba que el 36 % de los aficionados turcos apoyan al club amarillo y rojo, frente al 30 % de Fenerbahce y el 20 % de Besiktas. Su comunidad virtual supera los 51,5 millones de seguidores en redes sociales.

El 'Galata' ostenta más títulos nacionales que sus rivales, con 25 ligas, 19 Copas de Turquía y 17 Supercopas, y es el único club turco que ha levantado trofeos europeos tras ganar la Copa de la UEFA y la Supercopa en 2000.